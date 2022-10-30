В МИД Польши отметили, что действия РФ свидетельствуют об отсутствии намерений придерживаться международных договоренностей.

Польша и другие государства-члены Европейского Союза продолжат оказывать Украине поддержку в экспорте зерна в третьи страны на фоне отказа России выполнять свои обязательства в рамках "зерновой сделки".

Об этом заявило Министерство иностранных дел Польши.

"Решение России приостановить свое участие в зерновой инициативе является еще одним доказательством того, что Российская Федерация не намерена придерживаться никаких международных договоренностей. Польша вместе с партнерами из ЕС готова и дальше работать, чтобы помочь Украине и тем, кто нуждается в транспортировке необходимых грузов", – говорится в сообщении.

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Блокирование "зерновой инициативы" Россией: что известно

Россия заявила о выходе из "зерновой сделки" 29 октября 2022 года, обосновав это решение атакой на корабли Черноморского флота во временно оккупированном Севастополе.

Из-за такого решения РФ фактически заблокировано движение 218 судов, которые должны были транспортировать зерно в рамках "зернового соглашения". 95 из них загружены зерном и уже вышли из украинских портов.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что заявления России о прекращении "зерновой инициативы" являются шантажом Российской Федерации перед саммитом G20, который состоится в ноябре 2022 года в Индонезии. Он подчеркнул, что поставками продовольствия Украина помогает миру предотвратить голод.

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