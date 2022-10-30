В Турции заявили, что эти переговоры продлятся два дня. А пока корабли с зерном из Украины не отправляются.

Власти Турции начали сегодня переговоры с Россией по поводу продления действия "зернового соглашения", с которого она вышла вчера.

Как пишет Вloomberg со ссылкой на неназванного турецкого чиновника, переговоры о статусе черноморской зерновой инициативы, начавшиеся сегодня, продолжатся до понедельника.

Чиновник сказал, что есть основания для оптимизма, несмотря на решение России выйти из соглашения "на неопределенный срок".

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По словам турецкого чиновника, суда, которые уже прибыли в Стамбул, проверяются, но новые зерновозы из Украины пока не отправляются.

Выход РФ с "зернового соглашения"

29 октября россияне заявили, что прекращают участие в реализации соглашений "зерновой инициативы" из-за якобы "террористического акта" против кораблей Черноморского флота РФ в Крыму.

Соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции был подписан 22 июля в Стамбуле (Турция). Соглашением предусмотрено 120 дней для вывоза украинского зерна с возможностью пролонгации срока действия.

Первое с начала полномасштабной российской войны в Украине судно с украинским продовольствием вышло из Одессы 1 августа.

В рамках "зерновой инициативы" уже 397 судов экспортировали через порты Большой Одессы 9 млн тонн украинской агропродукции в страны Африки, Азии и Европы.

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