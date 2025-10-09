Глава государства договорился в ближайшее время оговорить дальнейшее сотрудничество между странами во время личной встречи с Бабишем.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером партии-победительницы на парламентских выборах в Чехии - Андреем Бабишем, который известен заявлениями о намерении прекратить помощь Украине.

Как сообщил Зеленский в социальные сети Facebook, в нашей стране ценят стратегическое партнерство с Чехией и благодарны за поддержку Украины и украинцев в такое сложное время.

"Работаем над тем, чтобы сотрудничество между нашими странами становилось только более продуктивным", - подчеркнул президент.

Видео дня

Как отметил глава государства, он поздравил Бабиша с победой и пожелал успеха.

"Господин Андрей отметил храбрость украинского народа в нашей борьбе против российской агрессии", - добавил Зеленский.

Кроме того, президент Украины проинформировал Бабиша о дипломатической работе для достижения справедливого мира совместно с США, Европой и другими странами, а также об общей ситуации в дипломатии.

"Договорились обсудить наше дальнейшее сотрудничество во время личной встречи в ближайшее время", - отметил Зеленский.

В то же время, Бабиш в сети X подтвердил разговор с Зеленским и выразил поддержку и надежду на скорое прекращение войны.

"Мы встречались три раза в прошлом, последний раз в Киеве в ноябре 2019 года. Я рад, что он вышел на контакт со мной и описал текущую ситуацию для меня. Я выразил нашу поддержку и желание как можно скорее завершить войну. Мы также договорились, если все сработает, что в следующем году я посещу Украину и мы все обсудим лично", - подчеркнул Бабиш.

Политическая ситуация в Чехии

Как сообщал УНИАН, 4 октября на парламентских выборах в Чехии первое места заняла партия миллиардера Бабиша ANO. Его политическая сила получила 34,66% голосов избирателей. В то же время, правящий блок Spolu премьера Петра Фиалы получил 23,27%.

Бабиш обещал прекратить военную поддержку Украины. В частности, если его партия сформирует в Чехии новое правительство, Бабиш пообещал прекратить финансирование оружия для Украины и заявлял, что Украина больше от Чехии ничего не получит.

Ранее Бабиш уже занимал должность премьера Чехии.

Вас также могут заинтересовать новости: