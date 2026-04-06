Отношения Украины и США катятся в ад, Киев готовится воевать без поддержки, – El Pais

Украинское руководство и администрация Трампа расходятся по целому ряду вопросов.

Отношения между Украиной и США вновь обостряются на фоне войны в Иране и расхождений в позициях по многим другим вопросам. Об этом пишет испанская El Pais, анализируя заявления и действия сторон за последние недели.

Издание отмечает, что после скандальной перепалки между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме в феврале 2025 года Киев приложил немало усилий, чтобы нормализовать отношения. Но на прошлой неделе стало очевидно, что ситуация снова изменилась.

El Pais описывает заочную перепалку Зеленского с госсекретарем Марко Рубио. Украинский президент заявил, что США требуют от Украины сдать Донбасс России в обмен на гарантии безопасности, и что это лишь верхушка айсберга. В свою очередь Рубио прямо обвинил Зеленского во лжи.

Эта заочная перепалка отражает раскол между Киевом и США по значительно более широкому кругу вопросов. Главным поводом для недовольства украинцев за последние недели является решение Трампа частично отменить санкции США против российской нефти из-за кризиса в Ормузском проливе. Зеленский прямо раскритиковал этот шаг как такой, который принесет больше денег российской военной машине.

Кроме того, иранская авантюра Трампа поглотила огромные объемы оружия, что может поставить под вопрос критически важные военные поставки в Украину.

Также Киев раздражен демонстративной поддержкой венгерского премьер-министра Виктора Орбана со стороны администрации Трампа. Орбан де-факто является главным союзником России внутри ЕС и НАТО, значительную часть своего времени он посвящает созданию всевозможных проблем Украине и лоббированию интересов РФ.

Ранее украинские СМИ писали, что, учитывая отсутствие прогресса в мирных переговорах с РФ, Киев готовится к войне еще как минимум на следующие два-три года. Источники в Офисе президента Украины заявили El Pais, что эти планы предусматривают, в частности, и возможность окончательно потерять остатки поддержки со стороны США.

Как писал УНИАН, в марте, когда Украина начала предлагать США и странам Персидского залива свою помощь в противодействии иранским дронам-камикадзе, Дональд Трамп несколько раз отверг это предложение. Он, в частности, отметил, что Зеленский является "последним человеком, от которого нам нужна помощь".

Не забывает Трамп время от времени унижать и европейских союзников США. Накануне он, в частности, заявил, что его истерические призывы к НАТО помочь разблокировать Ормузский пролив якобы были лишь тестом для альянса, и что США на самом деле не нуждались в такой помощи. При этом он вновь назвал НАТО "бумажным тигром", которого Путин якобы совсем не боится.

