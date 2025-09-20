Зеленский: Гарантии безопасности могут действовать и без финального документа об окончании войны

В Украине не рассматривают "корейскую" или "финскую" модель завершения войны. Даже введение режима прекращения огня будет достаточно, чтобы начали действовать гарантии безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский отстаивает позицию, что не надо ждать завершения войны, чтобы говорить о гарантиях безопасности. Эти действенные и надежные гарантии Украина должна получить до завершения войны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент сказал во время встречи с журналистами.

В частности, у главы государства спросили, обсуждается ли "корейский сценарий" завершения войны, и соответственно, будет ли это использоваться в разговоре с президентом США Дональдом Трампом - что может быть подписано соглашение о прекращении огня без подписей Украины и РФ, как это было с Кореями.

"Это могут так риторически говорить, что может быть тот или иной сценарий. Но у нас точно другая история, чем с Кореей. Там речь шла о том, что закончилась война без финального мирного договора. Вот что имелось в виду. И это к разговору о гарантиях безопасности - почему Украине нужны гарантии безопасности. Может так случиться, что не будет финального документа об окончании войны", - отметил Зеленский.

Он отметил, например, президент Франции Эммануэль Макрон говорит - что гарантии безопасности не должны ждать окончания войны.

"И здесь я с ним согласен, что, например, прекращение огня достаточно для того, чтобы давать гарантии безопасности. Мы не можем тратить время и ждать, когда будет четкий договор об окончании войны. Нужны гарантии безопасности раньше. Только в этом смысле. Никто не рассматривает модель "корейскую", "финскую" или любую другую. Потому что у нас то, что у нас. И никто не знает, что в конце концов будет. Но мы знаем, какой первый шаг. Мы знаем, какие гарантии безопасности нам важны. Какие гарантии безопасности не дадут возможности "русским" прийти с новой агрессией. Даже если дадут возможность прийти, - то они встретят сопротивление. Реальное сопротивление", - подчеркнул Зеленский.

Гарантии безопасности для Украины

Как сообщал УНИАН, в последнее время все больше звучит разговоров о предоставлении Украине гарантий безопасности в стиле 5-й статьи Вашингтонского договора о НАТО, но без членства в Альянсе.

Как пишет издание Bloomberg, в начале 2025 года премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила предоставить Украине защиту вроде статьи 5 НАТО, но без фактического вступления страны в Альянс. В Альянсе 5 статья предусматривает обязательства коллективной обороны - вооруженное нападение на одного из членов Альянса должно рассматриваться как нападение на всех. Поскольку сейчас членство Украины в Альянсе не рассматривается, предлагается механизм коллективной помощи от стран-членов Альянса.

При этом, по данным издания The New York Times, в Украине не очень верят в гарантии безопасности, и поэтому отдают предпочтение ощутимому усилению Вооруженных сил. Реализуется многомиллиардная программа по наращиванию и производству вооружения. Финансирование будут осуществлять европейские страны.

В то же время, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сомневается, что в действенности любых гарантий безопасности для Украины из-за отсутствия доверия. В частности, он не верит в то, что может быть доверие словам, если Россия снова нападет на Украину, то эти гаранты безопасности начнут воевать с Россией.

