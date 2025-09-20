Зеленский: Гарантии безопасности могут действовать и без финального документа об окончании войны

Президент Украины Владимир Зеленский отстаивает позицию, что не надо ждать завершения войны, чтобы говорить о гарантиях безопасности. Эти действенные и надежные гарантии Украина должна получить до завершения войны.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент сказал во время встречи с журналистами.
В частности, у главы государства спросили, обсуждается ли "корейский сценарий" завершения войны, и соответственно, будет ли это использоваться в разговоре с президентом США Дональдом Трампом - что может быть подписано соглашение о прекращении огня без подписей Украины и РФ, как это было с Кореями.
"Это могут так риторически говорить, что может быть тот или иной сценарий. Но у нас точно другая история, чем с Кореей. Там речь шла о том, что закончилась война без финального мирного договора. Вот что имелось в виду. И это к разговору о гарантиях безопасности - почему Украине нужны гарантии безопасности. Может так случиться, что не будет финального документа об окончании войны", - отметил Зеленский.
Он отметил, например, президент Франции Эммануэль Макрон говорит - что гарантии безопасности не должны ждать окончания войны.
"И здесь я с ним согласен, что, например, прекращение огня достаточно для того, чтобы давать гарантии безопасности. Мы не можем тратить время и ждать, когда будет четкий договор об окончании войны. Нужны гарантии безопасности раньше. Только в этом смысле. Никто не рассматривает модель "корейскую", "финскую" или любую другую. Потому что у нас то, что у нас. И никто не знает, что в конце концов будет. Но мы знаем, какой первый шаг. Мы знаем, какие гарантии безопасности нам важны. Какие гарантии безопасности не дадут возможности "русским" прийти с новой агрессией. Даже если дадут возможность прийти, - то они встретят сопротивление. Реальное сопротивление", - подчеркнул Зеленский.
Гарантии безопасности для Украины
Как сообщал УНИАН, в последнее время все больше звучит разговоров о предоставлении Украине гарантий безопасности в стиле 5-й статьи Вашингтонского договора о НАТО, но без членства в Альянсе.
Как пишет издание Bloomberg, в начале 2025 года премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила предоставить Украине защиту вроде статьи 5 НАТО, но без фактического вступления страны в Альянс. В Альянсе 5 статья предусматривает обязательства коллективной обороны - вооруженное нападение на одного из членов Альянса должно рассматриваться как нападение на всех. Поскольку сейчас членство Украины в Альянсе не рассматривается, предлагается механизм коллективной помощи от стран-членов Альянса.
При этом, по данным издания The New York Times, в Украине не очень верят в гарантии безопасности, и поэтому отдают предпочтение ощутимому усилению Вооруженных сил. Реализуется многомиллиардная программа по наращиванию и производству вооружения. Финансирование будут осуществлять европейские страны.
В то же время, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сомневается, что в действенности любых гарантий безопасности для Украины из-за отсутствия доверия. В частности, он не верит в то, что может быть доверие словам, если Россия снова нападет на Украину, то эти гаранты безопасности начнут воевать с Россией.