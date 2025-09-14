По его словам, цель гарантий, которые сейчас обсуждаются, заключается в том, чтобы сдерживать Москву от новой агрессии.

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский сказал, что не верит в действенность любых гарантий безопасности для Украины. Такое заявление он сделал во время встречи Yalta European Strategy в Киеве.

Как сообщает "Европейская правда", Сикорский напомнил о "заверениях", предоставленных Украине в рамках Будапештского меморандума. По его мнению, в случае предоставления более конкретных гарантий они не будут эффективными.

По его словам, цель гарантий, которые сейчас обсуждаются, заключается в том, чтобы сдерживать Москву от новой агрессии.

"Мол, если вы нападете на того, кому предоставлены гарантии, мы начнем войну в его защиту. То есть если мы предоставляем гарантии безопасности Украине – мы говорим, что можем начать войну против России. И я не считаю, что это убедительно, что к этому есть доверие. Кто хочет воевать с Россией – может начать это прямо сейчас. Но я что-то не вижу желающих. Но в международных отношениях нет ничего хуже, чем предоставить гарантии, которым нет доверия", – сказал Сикорский.

Польский министр отметил, что говорят не о гарантиях для Украины. Речь о "мониторинге мира и усилении Украины".

"Я боюсь, что эта самопоглощающая дискуссия разрушает и демобилизирует политиков от более срочной задачи – поиска денег для Украины на 2026 и 2027 годы", – резюмировал Радослав Сикорский.

Гарантии безопасности для Украины: вы могли это пропустить

Несколько дней назад в Министерстве иностранных дел Франции заявили, что 26 стран согласились предоставить Украине гарантии безопасности после завершения войны. Отмечалось, что если Россия будет избегать переговоров о мире, санкции против нее могут усилить.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский считает, что гарантии безопасности для Украины должны действовать до завершения боевых действий. Говоря о гарантиях, обещанных странами, которые входят в "коалицию решительных", президент отметил, что речь идет не только о военной помощи, но и об экономических гарантиях.

