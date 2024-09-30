Определенные места, где находились избирательные участки, разрушены из-за войны.

Центральная избирательная комиссия Украины должна упорядочить избирательные участки - об этом рассказала депутат ВР Оксана Савчук во время обсуждения вопроса о возможности выборов в стране во время войны.

"20 сентября издано постановление Центральной избирательной комиссии, которое говорит, что Центральная избирательная комиссия должна сейчас упорядочить избирательные участки", - сказала она в эфире Новости.LIVE.

Депутат объяснила, что означает "упорядочить" участки.

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"Упорядочить избирательные участки - это изменить их. Смотрите, избирательные участки по состоянию на сегодня сформированы по последним выборам, которые состоялись в 2020 году".

По ее словам, теперь нужно вообще смотреть на существующей территории, какие избирательные участки есть.

"В конце концов некоторые точки, где когда-то происходили голосования, разрушены войной. То есть, места, где были избирательные участки. То есть, Центральная избирательная комиссия должна сделать сейчас анализ, согласно действующему положению вещей", - пояснила Савчук.

По ее мнению, сейчас, во время полномасштабной войны, когда РФ бомбит гражданские города, убивает украинцев, разрушает жилые дома и т.д., не стоит проводить выборы, но государство может быстро подготовиться к выборам после завершения военного положения.

Возможность выборов в Украине

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский заявил, что, если мир в Украине не наступит в обозримой перспективе, придется искать способы провести выборы в условиях войны. Он сказал: с удовольствием провел бы выборы, если бы это можно было, если война будет затягиваться, надо будет находить то или иное решение.

Зеленский объяснил, что проводить выборы во время военного положения нельзя. Кроме чисто юридических, есть и практические трудности в организации действительно демократического избирательного процесса в условиях полномасштабной войны.

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