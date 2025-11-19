Большинство овощей при этом, наоборот, подешевело.

С начала недели цены на огурцы на "Столичном рынке" выросли на 35 гривен, или больше, чем на треть. Сейчас этот овощ продают по 135 грн/кг. Об этом свидетельствуют данные веб-сайта рынка.

При этом большинство овощей, кроме огурцов, немного потеряло в цене. Так, помидоры красные уже продают по 50 вместо 55 гривень за кило. Розовые томаты подешевели еще сильнее - с 70 до 60 грн/кг.

Баклажаны потеряли 5 гривен стоимости, теперь их отпускают по 90 грн/кг. На столько же, но подорожал, перец Геркулес - с 95 до 100 грн/кг.

Цены на различные виды капусты менялись по-разному, однако и здесь преобладала тенденция к удешевлению. Так, белокочанную капусту продают по 9 гривень вместо 10, а синюю - по 18 вместо 23 гривень.

Стоимость брокколи также снизилась - на 5 гривень -до 40 грн/кг. Цветная капуста прибавила с понедельника 2 гривни, сейчас она стоит 27 грн/кг. Пекинская капуста так же теперь на 2 гривни дороже - ее цена 20 грн/кг.

Цена на картофель с прошлой пятницы остается на уровне 11 грн/кг.

Во фруктово-ягодном сегменте подорожали импортные апельсины - с 65 до 75 грн/кг. Несезонная ягода малина прибавила более половины своей стоимости. По сравнению с ценой в понедельник в 650 грн/кг, ею торгуют уже по тысяче гривен за кило.

Цены на овощи в Украине - последние изменения

На минувшей неделе в Украине начали снижаться оптовые цены на помидоры. Этот овощ подешевел в среднем на 13%. Среди главных причин нисходящего тренда называли неподходящее качество продукции, которое не удовлетворяло покупателей.

Еще один овощ, ненадлежащие условия хранения которого повлияли на его качество и заставили производителей опускать цены - репчатый лук. На прошлой неделе он подешевел на 15%. По сравнению с прошлым годом стоимость лука сейчас уменьшилась вполовину.

