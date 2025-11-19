Поезд обещает вполовину сократить время в пути и существенно уменьшить выбросы диоксид углерода.

Египет представил свой новый высокоскоростной пассажирский поезд Siemens Mobility Velaro, способный разгоняться до 250 км/ч в пустыне, пишет The Independent.

Отмечается, что поезд имеет восемь вагонов с 489 местами, из которых почти сотня это места в бизнес-классе. Новый поезд обещает сокращение времени в пути на 50% и уменьшение выброса диоксид углерода (CO2) до 70% по сравнению с автотранспортом.

Поезд специально разработан для суровых условий в египетской пустыне. Поезд прошел испытания на устойчивость к различным видам песка и экстремальной жары и оснащен современными системами фильтрации.

Видео дня

Высокоскоростные поезда будут курсировать по новой железнодорожной сети протяженностью около 2 000 км, которая охватит 60 станций, в том числе Каир и новую административную столицу (сейчас страна строит новый город в пустыне из-за перенаселенности Каира). Всего страна планирует запустить 41 такой поезд.

Министр транспорта Египта Камель Аль-Вазир отметил, что первый участок между курортным городом Айн-Сохна и средиземноморским портом Александрия уже "скоро заработает".

Таким образом Египет станет второй страной Африки с высокоскоростными поездами после Марокко, которая запустила линию Танжер - Касабланка в 2018 году и достигает скорости 320 км/ч.

Новости железной дороги в мире

В сентябре стало известно, что в Германии по итогам первого полугодия более трети поездов дальнего следования прибыли с опозданием из-за перегрузки и запущенной железнодорожной сети.

Ранее сообщалось, что Deutsche Bahn досрочно отменяет свои рейсы, чтобы "улучшить" статистику пунктуальности перевозок.

Вас также могут заинтересовать новости: