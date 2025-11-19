На фоне продолжающегося коррупционного скандала в Украине, в ряде западных СМИ вновь заговорили о возможном определении контуров заморозки войны. Якобы США готовят обновленную концепцию.

При этом днем раньше еще один информационный повод - о переговорах Москвы и Вашингтона, которые якобы активизировались, но идут не публично.

В конце концов, в Турции должна была пройти встреча Ермака и Уиткоффа, но она была отменена. Зато туда прилетел президент Зеленский с анонсом разговора о справедливом мире. С кем разговора? Пока не ясно.

В то же время в Киев прилетел генерал Дрискол - командующий сухопутными войсками США и друг Ди Венса...

Если связать эти события в один клубок, можно прийти к выводу о вероятности новой разморозки переговорного трека. Причем в худшем для Украины сценарии - по аналогии с февралем-мартом 2025 года, когда Трамп требовал уступок России. И тому есть, как минимум, четыре причины.

1. Трамп все же спешит на фоне переговоров с КНР. Президент США намеревался заморозить войну в Украине в заданных им рамках и начать совместные проекты с РФ. И, таким образом, на фоне конкуренции с Китаем, попытаться "сыграть Москвой" как фактором, сдерживающим аппетиты Пекина в Европе и Азии. А также без лишних затрат подтвердить, что Восточная Европа находится в зоне доминирующего влияния США. Ну, и, наконец, заработать на этом за счет экономического сотрудничества с Россией.

Данная концепция не сработала и украинский вопрос уже поднимался на встрече Трампа и Си.

Во время визита американского президента в КНР он будет обсуждаться. И если стороны договорятся обозначить контуры мирного процесса, США вынуждены будут двигаться в этом треке. А это уже немного не MAGA. Поэтому возможность решить вопрос при удобном случае до поездки в Пекин для Трампа выглядит крайне привлекательно.

Но еще месяц назад ситуация была патовой: Москва требовала слишком многого, не имея возможности добиться того силой. Украина не могла, в свою очередь, изменить баланс сил. Европейские союзники США крайне сильно опасались повторения Мюнхена 1938 года. Именно поэтому Трамп заявил "пусть повоюют" и ждал удобного случая.

2. Москва выходила на переговорный трек с США по двум направлениям. Ключевое - это перевод вопроса войны из основного в дополнительный. Почему так? Посмотрите на их риторику и темы Дмитриева. Кремль пытается купить Трампа на выгоды от торговли ресурсами, вход в контроль Северного Морского Пути, политического позиционирования. А вопрос российско-украинской войны преподносит как "досадное препятствие", стоящее на пути к очерченному светлому и богатому на выгоды будущему.

То есть, основная тема для договоренностей - не завершить войну, а договориться, как и на чем заработать. Тогда станет ясно, как и когда выходить на мирные переговоры.

При случае, хочу напомнить последний публичный визит Дмитриева в США. Наши СМИ активно и даже радостно комментировали то, что посланник Путина не встретился с политическими тяжеловесами в Вашингтоне. Но упустили одно: Дмитриев активно встречался с бизнесом. Теми, кто будет зарабатывать в случае договорняка по войне. Это была его цель. И чтобы уже эти люди, американские граждане, владельцы бизнесов-сторонники Трампа, увидевшие выгоду, говорили со своим президентом.

Вторая переговорная нить - утверждение, что Москва сможет продавить ситуацию на фронте и Украина, в любом случае, вынуждена будет сдавать территории.

Теперь смотрим на сегодняшнюю ситуацию. Трек Дмитриева идет. На фронте - достаточно сложная ситуация. Пусть, кинув дополнительные резервы, но Путин пытается создать картинку развала фронта. И в Вашингтоне задумались. Ведь если это так, то надо идти на заморозку - поражение Украины не выгодно США. А официальный Киев может быть более сговорчив. Поэтому цель визита Дрискола - как раз выяснить, что реально происходит. И стоит ли Трампу спешить.

3. Миндич-гейт. Крупнейший политический кризис в Украине, который находится сегодня в своей начальной стадии. Сам факт скандала, в котором замешано окружение Зеленского, уже ослабляет Украину. Выход - кардинальная смена внутренней политики, в рамках которой президент не только жертвует частью своего окружения, но и лишается части рычагов влияния на ситуацию. Но если Зеленский не готов к таким решительным шагам, и будет пытаться сохранить старую команду, то у США появляются чудесные механизмы влияния на него лично. То есть, смотрим п.2. - если Дрискол по результатам поездки рекомендует "морозить войну", решение принимается быстро и доводится до окружения украинского президента с изрядной долей инструментов политического принуждения.

4. Эпштейн-гейт в США. Это уже скандал, который может стоить поста президента Трампу и разрушает его формат "монобольшинства" в Конгрессе (и он так же на начальной стадии). В такой ситуации президенту США необходима "внешнеполитическая победа". И вариант с российско-украинской войной вполне подходит, потому что он бьет по трем направлениям: собственно, завершение войны, завершение войны на своих условиях до переговоров с Си (демонстрация силы США), бизнес с РФ. Одним словом, MAGA во всей красе. Поэтому, при наличии благоприятных для него стартовых условий, Трамп не будет колебаться.

Получается "все пропало"? Не спешил бы с такими выводами.

У Украины есть возможности своей игры. Пусть и со слабой стартовой позиции. Во-первых, критично важна сегодня не поездка Зеленского в Турцию, а поездка Дрискола в Украину. И, возможно, хорошо, что ключевые политические игроки выехали за рубеж. Ведь генерал будет больше общаться с военными и, возможно, создаст свое видение ситуации. Которая сегодня действительно сложна для Украины, но уж точно не является разгромом, как об этом пытается вещать Москва.

Второе и крайне важное - управленческие и политические решения Зеленского в ближайшие 7-10 дней. Если президент Украины продемонстрирует (на деле) готовность перезагрузки системы руководства страной, и если это будет поддержано его политическими оппонентами, то такой шаг может привести к росту доверия со стороны населения. А значит, большей свободе в принятии управленческих решений. И, при нормальной коммуникации с партнерами, сохранение уровня поддержки Украины.

Третье - внешняя политика. Весной позиция государств Европы и Турции помогла сдержать давление США. Сегодня (при условии грамотного управления кризисом в Украине) это также возможно.

Более того, визит Зеленского в Турцию может быть полезен с еще одной стороны - Эрдоган имеет прекрасные отношения с Си и способен выступить в качестве посредника для разморозки украинско-китайского дипломатического трека. В условиях, когда о завершении войны будут разговаривать США и КНР, важно иметь возможность донести свою позицию и до Пекина. И, возможно, самое главное - начать предлагать партнерам возможный функционал Украины. То есть, также сместить акценты.

Пока просим помощи в отражении агрессии и послевоенном восстановлении. А ведь можно предлагать свой функционал, свое видение сотрудничества, свое участие в глобальных проектах. И, в свою очередь, показывать, что российская агрессия - фактор, который мешает не только нам, но и заинтересованным сторонам.

А пока стоит внимательно следить за новостными лентами. Причем, в первую очередь, в странах, завязанных на процессы. Будет много интересных намеков на ход процесса.