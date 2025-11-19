Помощник исполнителя раскрыл новые подробности.

Народный артист Украины Степан Гига продолжает находиться в больнице после срочной госпитализации. На связь вышел его концертный директор и рассказал о состоянии певца.

Петр Добромильский в комментарии ТСН отметил, что сейчас Гига находится в одной из львовских больниц. Рядом с ним находится вся семья.

По словам Петра, певец уже пришел в себя после сложной операции и имеет, хоть и тяжелое, но стабильное состояние.

"Он во Львове. Пока ничего не можем сказать. Впоследствии будет информация. Он в сознании. Все (родственники - УНИАН) на месте", - отметил Добромильский.

Стоит отметить, что 19 ноября появилась информация об ухудшении состояния здоровья Степана Гиги. Команда артиста сообщила об отмене всех ближайших концертов в связи с обострением его болезни.

Певца забрали в больницу, где провели срочную операцию. Сейчас он восстанавливается и находится под наблюдением врачей.

"Вынуждены сообщить, что ближайшие запланированные концерты мы должны отменить в связи с болезнью Степана Петровича и проведенным срочным оперативным вмешательством. Сейчас его состояние тяжелое, но стабильное, он получает всю необходимую медицинскую помощь, но требует времени для восстановления и реабилитации", - говорилось в сообщении.

