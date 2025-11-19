Jeep Recon Moab способен разгоняться от 0 до 96 км/ч всего за 3,6 секунды.

Компания Jeep представила свой новый электрический внедорожник Recon. Сперва новинка будет доступна только в версии Moab, которая предлагает впечатляющие характеристики. Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis, которому принадлежит бренд Jeep.

Дизайн

Jeep Recon получил дизайн ретро-стиле с небольшими передними фарами и фирменной решеткой радиатора с подсветкой. На кузове присутствуют элементы из неокрашенного пластика, включая передний и задний бампера и накладки на колесные арки.

Сзади расположены прямоугольные фонари и запасное колесо. Одной из главных особенностей внедорожника является возможность быстро снять боковые двери и заднее стекло.

Характеристики

Отмечается, что Recon примерно на 12,7 сантиметра длиннее четырехдверного Jeep Wrangler, но его колесная база на 15 сантиметров короче. По высоте обе модели практически идентичны.

Jeep Recon Moab оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 650 л.с. и 840 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 96 км/ч занимает всего 3,6 секунды. Максимальная скорость составляет 180 км/ч.

Также внедорожник получил открытый дифференциал спереди и электрический самоблокирующийся дифференциал сзади. В версии Moab предусмотрены пять режимов вождения, некоторые из которых предназначены для бездорожья.

Новинка основана на платформе STLA Large, которая лежит в основе Dodge Charger Daytona EV и Jeep Wagoneer S. Дорожный просвет Jeep Recon Moab составляет 231 мм, а углы въезда и съезда составляют 33,8 и 33,1 градуса соответственно.

Внедорожник получил аккумуляторную батарею емкостью 100,5 кВт·ч. Она обеспечивает запас хода до 402 км без подзарядки.

Интерьер и оснащение

В интерьере расположены 12,3-дюймовая цифровая панель приборов и 14,5-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы с системой Uconnect 5. Внутри почти нет кнопок, вместо них используются цифровые элементы управления. Также модель получила премиальную аудиосистему Alpine.

В Stellantis поделились, что в базовый список оснащения Jeep Recon Moab входит двойной люк на крыше, а за доплату предлается система Sky One-Touch Power Top, которая позволяет автоматически опустить крышу автомобиля.

Сколько будет стоить Jeep Recon

Известно, что производство Jeep Recon начнется в начале 2026 года. Сперва модель поступит в продажу в США и Канаде, а затем появится и на других рынках. Начальная стоимость Jeep Recon Moab составляет 65 000 долларов.

