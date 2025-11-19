Х/фото instagram.com/kamenskux

Настя Каменских попала в очередной скандал, связанный с языком. Пользователи сети возмутились новыми публикациями артистки.

В своем блоге в Instagram и в остальных соцсетях певица перешла на другой язык. На этот раз не на русский, на котором обычно общается на своих зарубежных концертах, а на испанский.

Певица начала выкладывать видео своей рутины с испанскими титрами и даже изменила описание на "Cantante, creadora y energía sin límites", что в переводе означает "Певица, творческая личность и безграничная энергия".

Видео дня

Очевидно, что Каменских полностью изменила вектор своего творчества, ведь теперь ориентируется именно на испаноязычную аудиторию.

/ Скриншот TikTok

Однако, подобные изменения не заценили украинские подписчики певицы. Настю начали упрекать, что она слишком "быстро переобулась" и совсем забыла об Украине:

  • "Чего пишете на испанском? Испания о вас ничего не знает".
  • "Ничего не понятно, на украинском бы написала".
  • "Теперь все тексты будут на испанском?"
  • "Да, но карьеру ты построила в Украине и деньги здесь зарабатывала. Забыла?"
  • "Все? Этот профиль ориентирован уже на другую аудиторию?"

Не так давно Настя Каменских наделала шума выступлением в Чикаго, где высказала свою позицию относительно языка, чем сильно возмутила украинцев.

Вас также могут заинтересовать новости: