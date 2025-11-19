Певица снова попала в скандал.

Настя Каменских попала в очередной скандал, связанный с языком. Пользователи сети возмутились новыми публикациями артистки.

В своем блоге в Instagram и в остальных соцсетях певица перешла на другой язык. На этот раз не на русский, на котором обычно общается на своих зарубежных концертах, а на испанский.

Певица начала выкладывать видео своей рутины с испанскими титрами и даже изменила описание на "Cantante, creadora y energía sin límites", что в переводе означает "Певица, творческая личность и безграничная энергия".

Видео дня

Очевидно, что Каменских полностью изменила вектор своего творчества, ведь теперь ориентируется именно на испаноязычную аудиторию.

Однако, подобные изменения не заценили украинские подписчики певицы. Настю начали упрекать, что она слишком "быстро переобулась" и совсем забыла об Украине:

"Чего пишете на испанском? Испания о вас ничего не знает".

"Ничего не понятно, на украинском бы написала".

"Теперь все тексты будут на испанском?"

"Да, но карьеру ты построила в Украине и деньги здесь зарабатывала. Забыла?"

"Все? Этот профиль ориентирован уже на другую аудиторию?"

Не так давно Настя Каменских наделала шума выступлением в Чикаго, где высказала свою позицию относительно языка, чем сильно возмутила украинцев.

