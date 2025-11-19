Зима может быть тяжелой, но ее удастся пережить, говорит Буданов.

Украина сможет пройти зимний период несмотря на российские воздушные удары по критическим объектам инфраструктуры. Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сказал в интервью 24 Каналу.

Глава ГУР согласился с мнением многих обозревателей, что ближайшая зима будет самой тяжелой.

"Фактически она уже началась, календарно еще нет, но фактически уже да", - сказал Буданов.

Также он высказал свое видение, удастся ли Украине пережить эту зиму.

"Первое, как говорится, обнадеживающая новость. Чтобы бы там ни случилось, в любом случае, мы зиму все равно переживем. И это понимают все. И как у нашего врага - они прекрасно это понимают. И я думаю - что мы с вами тоже. А то, что она может быть тяжелой - может быть. Но, опять же - мы ее переживем", - убежден Буданов.

Он призывает рассуждать с пониманием, что Украина пройдет зимний период.

Во-вторых, по его словам, в РФ были проведены глубинные исследования перед принятием стратегического решения о начале всех ударов по энергетике.

По этой причине, по его словам, в РФ пришли к выводу, что фактор угрозы уничтожения украинской энергетической системы перед зимним сезоном послужит усилению позиции РФ, в том числе российской переговорной позиции. Буданов сказал:

"Фактор именно угрозы того, что они нам разрушат энергетику перед зимним сезоном, он будет иметь максимальное влияние, во-первых, на общество в Украине, и второе - на наших Западных партнеров, потому что это такая тематика, которая всех пугает. Но этот фактор четко ограничен по временному промежутку. Он ограничивается концом февраля месяца".

Поэтому, поскольку этот фактор ограничен по времени, то по мнению РФ, "выходить с какими-то предложениями нужно до завершения этого периода".

"Поэтому, держимся, и мы это пройдем", - убежден Буданов.

Эффект от ударов по РФ

В то же время, он напомнил, что Украина наносит удары по топливно-энергетическому комплексу РФ. Украина осуществляет симметричные действия.

"Эффект от наших действий не имеет таких временных ограничений, потому что мы бьем, в том числе, по экспортным возможностям РФ. Это не ограничивается зимой. Они это тоже прекрасно понимают. Эффект есть. Особенно его чувствуют в сфере нефтепереработки, а конкретнее - бензина", - сказал Буданов.

По его убеждению, удары вглубь РФ точно помогают Украине. "Но, чуда за один день не произойдет", - считает Буданов.

В то же время, он убежден, что "волшебных решений" для обвала экономики РФ не существует. Глава ГУР добавил:

"Существует планомерная системная работа, она дает всегда результат".

Он считает, что Украина достигнет своего благодаря долгому системному нанесению ударов по территории РФ.

Зима в Украине - намерения РФ

Как сообщал УНИАН, 28 октября Украина официально вошла в отопительный сезон, во время которого снова на вес будет каждый киловатт электроэнергии и кубометр газа. Сезон борьбы за тепло в буквальном смысле этого слова.

В преддверии зимы Россия снова усилила удары с целью уничтожения энергетики Украины. Москва пытается погрузить украинцев в темноту и холод.

