Артистка не стала скрывать эмоций.

Народная артистка Украины Оксана Билозир прокомментировала слухи о собственной свадьбе. Для певицы это была настоящая неожиданность.

Во время премьеры нового трека "Невчасна любов" ведущие M1 music поздравили Билозир со свадьбой, на что она заметно удивилась. Когда же они переспросили, соответствует ли их информация действительности, певица четко дала понять, что это все - ложь и выдумки.

"Хочется сразу вас поздравить, во-первых, со свадьбой. Или вы не выходите замуж? Ой, это желтая пресса", - отметила ведущая Валерия Товстолес.

Сама же Оксана не слишком возмутилась, а наоборот, рассмеялась от этой "новости" и вспомнила, что знакомые уже подходили к ней с подобными вопросами.

"Ой, слушайте, вы накаркаете, что же вы со всех сторон... Мне вчера рассказывали, что меня уже без моего участия женили", - поделилась она.

Ведущий Андрей Черновол предположил, что подобные слухи ходят из-за того, что артистку окружает много статусных мужчин. На что Билозир с юмором ответила:

"Подожди, вы еще не видели".

Известно, что Оксана Билозир была дважды замужем - за композитором Игорем Билозиром, в браке с которым родила сына Андрея, и музыкантом Романом Недзельским, с которым она прожила более 30 лет и окончательно развелась в 2022-м.

