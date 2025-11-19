Эти уютные модели сейчас выбирают все.

Осень постепенно передает бразды правления зиме. На улице холодает, и самое время обновить свои свитера. Звездные стилисты выделили несколько самых ярких трендов и моделей, которые наверняка будут заметны повсюду, пишет журнал Real Simple.

Какие свитера модны в 2025 году - топ-4 моделей

По словам таких известных стилистов, как Дженни Ли, Карла Уэлч, Анджел Масиa, вот какие самые модные свитера 2025-го:

Классическая объемная вязка. Старые добрые объемные свитеры никуда не пропали. Карла Уэлч подчеркивает, что сейчас такие модели встречаются повсюду: они одновременно уютные, выразительные и придают образу глубину без лишних усилий. Особое внимание стоит уделить ручной фактуре, заметным рубчикам и широким рукавам - они делают свитер современным и продуманным.

Видео дня

Монохром. Даже на фоне возрастающей тяги к яркости тенденция "тихой роскоши" остается одной из главных. Она идеально ложится на палитру осени - спокойную, насыщенную, благородную. Анджел Масиa отмечает популярность тон-в-тон ансамблей в нейтральных и приглушенных оттенках: верблюжий, графитовый, оливковый, глубокий бордо.

Текстуры и бахрома. Сильное влияние бохо и вестерн-эстетики привело к тому, что активные текстуры, бахрома и объемные элементы снова на передовой. Скрученные детали, вязание крючком, необработанные края - все это создает эффект движения и почти объемную форму. Ли говорит, что такие вещи напоминают богемный стиль 60-х и 70-х, и при всей своей выразительности они surprisingly легко вписываются в повседневные образы.

Узор аргайл. Принты с узнаваемой геометрией снова в моде - и аргайл занимает среди них особое место. Возрождение эстетики конца 90-х и начала 2000-х вернуло этот ромбовый узор в тренды. У него есть ретро-интонация, создающая ощущение уюта и ностальгии, однако новые интерпретации делают его актуальным благодаря обновленным линиям и разным типам фактур.

Напомним, ранее УНИАН писал, что в моду вернулся популярный тренд макияжа губ из 90-х.

Вас также могут заинтересовать новости: