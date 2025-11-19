Он подчеркнул, что фракция и партия с подобными заявлениями не выходила.

Заявление отдельных депутатов по поводу необходимости создания Коалиции национальной устойчивости и назначения нового правительства не является позицией фракции или партии "Слуга народа". Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия написал в Telegram.

Он отметил, что сегодня, 19 ноября, Верховная Рада уволила "скомпрометированных членов правительства", то есть речь идет о министре юстиции Германе Галущенко и министре энергетики Светлане Гринчук. При этом поблагодарил все фракции и группы за то, что нашли понимание в вопросе разблокирования работы парламента и принятия решений, которые должны были быть приняты еще вчера.

"Мы поддерживаем эффективные действия НАБУ, САП, всей антикоррупционной инфраструктуры по борьбе с коррупцией. В этом наша позиция неизменна - виновные должны нести наказание независимо от статусов, или должностей", - отметил Арахамия.

По его словам, прозвучало сегодня много политических оценок.

"Есть отдельные представители нашей фракции, которые тоже озвучили свои мысли по поводу ситуации в парламенте. Это заявление отдельных народных депутатов, они имеют на это право. Однако замечу, что не следует воспринимать его как позицию всей фракции. Поскольку ни фракция, ни партия с подобными заявлениями не выходила", - подчеркнул Арахамия.

Разговоры о новой коалиции

Как сообщал УНИАН, часть депутатов фракции "Слуга народа" выступила с заявлением, что для восстановления доверия граждан Украины и международных партнеров к государству, необходимо немедленно начать переговоры между всеми проукраинскими фракциями и группами в Верховной Раде Украины о создании коалиции национальной устойчивости.

В заявлении представителей фракции политической партии "Слуга народа", которое, в частности, опубликовал народный депутат Украины Никита Потураев в связи с антикоррупционным расследованием НАБУ и САП.

Также отмечается, что после формирования коалиции национальной устойчивости необходимо начать переговоры между всеми фракциями и группами, которые в нее войдут, по формированию Правительства национальной устойчивости, которое должно быть сформировано без партийных квот, кулуарных договоренностей и "своих людей".

В заявлении отмечается, что президент Украины должен использовать результаты расследования коррупции в энергетической сфере и четкий запрос общества, как возможность для очистки и обновления своего ближайшего окружения, усиление доверия к институту главы государства как внутри страны, так и среди международных партнеров.

