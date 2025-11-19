В течение 2025-го года макароны уже добавили 10% к своей стоимости.

Уже до конца года макаронные изделия в Украине подорожают в пределах 3-10%. Такими прогнозами делятся эксперты и участники рынка в материале издания "Телеграф".

"Однозначно поднимутся цены. Но не будет высокого поднятия, на небольшой процент. Сейчас поднялась мука в цене где-то на 3-5%. Как правило, максимум через месяц цены растут. То есть такой рост может быть в декабре на макароны", - считает президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко.

В то же время отдельные производители планируют поднимать цены на макароны на больший процент - до 10% - чтобы уже не переписывать ценники в ближайшие несколько месяцев.

"Я надеюсь, что мы в конце ноября поднимем цену, и больше не будем. Я очень на это надеюсь, если ничего не изменится, хотя бы до конца февраля, возможно, даже до марта", - говорит руководитель отдела сбыта ТМ "Ярка" Валерий Сердюков.

Повышение цен у отдельного производителя макаронных изделий не происходит в один момент - процесс не столь прост и имеет определенные нюансы - поэтому поставщикам проще переписывать цены реже, но на больший процент, говорят эксперты.

"Переговорный процесс о повышении цены достаточно непростой и болезненный. Ради 1% его начинать не стоит. Поэтому, как правило, этот процесс инициируется, когда себестоимость растет где-то на 3-4 %, тогда пытаются поднять на 5 % на продукцию", - отмечает вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Александр Тараненко.

Тараненко сообщает, что за последние 2-3 месяца цена на макароны почти не менялась. В целом в течение 2025-го года они подорожали примерно на 10%.

Почему будут дорожать макароны

Главными факторами, которые влияют на стоимость макаронных изделий, участники рынка называют подорожание сырья и два основных вызова военного времени - отключение электроэнергии, что заставляет дополнительно тратиться на генераторы и топливо для них, и нехватку рабочих рук.

"Нет водителей, некого посадить за руль. Водители ездят по дорогам, и их просто из-за руля вытаскивают и забирают на службу. Сейчас уже на зарплату, например, 30 тысяч - водители просто смеются. Хотя еще год назад это была конкурентная сумма", - говорит Тараненко.

Мука в этом году уже подорожала примерно на 10%, что и стало главным фактором ползучего подорожания конечной продукции. Сейчас предприятия сталкиваются еще и с дефицитом высококачественного сырья.

"Для производства макарон нужна мука с повышенными показателями клейковины, белизны, а такой муки у нас каждый год все меньше и меньше, к сожалению, поэтому именно этот сегмент дорожает немножко больше, чем в среднем пшеница", - объясняет Тараненко.

Цены на продукты в Украине - другие прогнозы

В целом стоимость продуктов питания в ноябре должна оставаться на стабильном уровне с незначительным подорожанием в пределах 1,5%, прогнозирует в разговоре с УНИАН экономист Олег Пендзин. Настоящий рост цен из-за сезонного фактора придется на декабрь.

Еще дольше должны оставаться неизменными цены на овощи борщевого набора - минимум до конца года, говорит УНИАН президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник. Он связывает это с невозможностью хранить только что собранный фермерами урожай.

