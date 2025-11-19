Звезда создала бизнес дома.

Известная украинская актриса Анна Сагайдачная рассказала, как зарабатывает, кроме кино. В частности, звезда назвала хобби, которое ее спасло в начале полномасштабного вторжения.

По словам артистки, в период спада киноиндустрии ей приносило доход кондитерское дело. Анна поделилась в интервью Oboz.ua, что готовила совершенно разные десерты и в целом неплохо на этом зарабатывала:

"Занималась кондитеркой. У меня до сих пор есть клиенты, которые пишут: "Мы так хотим ваших рождественских штоленов, испеките, пожалуйста". Даже несколько человек стоят в очереди! И я иногда думаю: может, действительно напечь тех штоленов. Я делала и паски, и зефир, и мармелад, и печенье. Заказы на праздничные торты не брала - считаю, что это отдельная специализация".

Сагайдачная отметила, что это не было легко, ведь она взяла на себя все технические дела такие, как закупка продуктов, упаковка и само производство.

"Конечно, было трудно. Могла стоять на кухне с утра до вечера. Зефир и мармелад делались немного проще, потому что их можно готовить заранее, а мармелад вообще имеет большой срок хранения. Выпечка же делалась только под конкретный заказ. Но несмотря на все эти хлопоты, когда война началась и работы вообще не было, закатывала рукава, становилась к плите - и могла заработать до 40 тысяч гривен в месяц".

Также актриса добавила, что неплохой доход ей приносит и блогерство, которым она сейчас активно занимается.

"Хорошая финансовая подстраховка - блогерство. Есть много актеров, которые не снимаются, которых не снимают - и сейчас, и раньше. И они ведут свои блоги, на рекламе зарабатывают. У меня тоже есть Instagram, есть TikTok. Я всегда что-то придумываю - не полагаюсь только на свою профессию", - рассказала Анна.

Не так давно Анна Сагайдачная во второй раз стала мамой и рассекретила имя своей дочери.

