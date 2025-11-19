Уже известно о 25 погибших людях в городе.

Известная украинская певица София Ротару впервые за долгое время вышла на связь со своими подписчиками. Исполнительница отреагировала на циничную атаку России на Тернополь.

В своем Instagram в stories певица поделилась фото из Тернополя, на котором запечатлены последствия российского удара, и добавила изображение свечки с указанием даты атаки.

Атака на Тернополь 19 ноября 2025-го - что важно знать

По состоянию на 15:10, в Тернополе уже известно о 25 погибших людях, в том числе 3 детей. Еще 73 человека, из них 15 детей, пострадали, сообщили в ГСЧС Украины.

"Аварийно-спасательные работы продолжаются. Привлечены более 160 спасателей, в том числе верхолазы, кинологи, спецподразделение "Дельта" и около 45 единиц техники ГСЧС, в том числе роботизированные системы. Саперы обследовали территорию", - говорится в сообщении.

Напомним, как писал УНИАН, ночью и утром 19 ноября российские войска ударили по Украине более 470 ударными дронами и 48 ракетами различного типа. Оккупанты атаковали преимущественно западные регионы, пострадали Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области.

