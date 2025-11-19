21-летнюю певицу связали с поступками отца-коррупционера.

Популярная украинская исполнительница Grisana заявила об отмене своих ближайших выступлений, а также отказалась от номинаций в музыкальных премиях после слухов об отце-коррупционере.

В своем Instagram девушка опубликовала пост, в котором заявила о снятии своей кандидатуры с номинаций премий Muzvar и Megogo. Такое решение певица приняла, чтобы не навредить репутационно этим премиям. Также она отказалась от участия в BMall Fest.

"Есть новость, не очень приятная, но все же... Из большого уважения и любви ко всем своим партнерам и коллегам, которые меня всегда поддерживали, мы с моей внутренней командой приняли решение прекратить на время текущие коммуникации и сняться с номинаций. Чтобы случайно не навредить репутационно их работе. Для меня очень ценно наше сотрудничество", - отметила Grisana.

Стоит отметить, что 21-летнюю артистку, которая получила первую узнаваемость благодаря участию в "Нацотборе-2025", заподозрили в сомнительных родственных связях. В частности, ее отцу, адвокату Дмитрию Грицуну, в июле этого года Офис генпрокурора выдвинул подозрение из-за попытки умышленного убийства свидетелей по уголовному делу, а также попытки избежать уголовной ответственности подзащитного за 1 миллион долларов. Сама же Grisana числилась совладелицей одного из отелей в Павлограде.

Впоследствии девушка попыталась опровергнуть все слухи, назвав эту информацию клеветой и заявив, что несет ответственность только за собственные действия.

К слову, ранее певицу приглашали принять еще раз участие в Нацотборе, впрочем она отказалась.

