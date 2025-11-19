Меркурий вступает в оппозицию с Ураном, открывая двери для новых возможностей.

С 19 ноября 2025 года три знака Зодиака вступают в гораздо более благоприятный этап. Противостояние Меркурия и Урана приносит неожиданные перемены и яркие осознания. Появляется необходимость освободить пространство для новых начинаний и идей, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Для некоторых это время довериться интуиции, выйти за рамки привычного и рискнуть. Если мы хотим перемен к лучшему, все зависит только от нас. 19 ноября дарит вдохновение и энергию для смелых решений.

Среда наполняет день силой, способной превратить разочарование в шанс. Сейчас важно быть внимательными, чтобы не упустить момент. Мы можем стать первыми, кто откроет новый удачный период, так что стоит действовать.

Овен

Оппозиция Меркурия и Урана принесет для вас, Овен, значительные изменения. Ваш путь к лучшему начинается прямо сейчас. Недавние трудности воспринимайте как подготовку к большому прорыву.

19 ноября вы осознаете, что все - часть плана. Цель остается, но ценность придает само путешествие. Вы больше не живете ожиданиями будущего, а полностью присутствуете здесь и сейчас. Это позволяет видеть возможности прямо перед собой. Новая эпоха удачи стартует, и вы готовы ее встретить.

Лев

Для Льва этот транзит - момент озарения, когда все идеи кажутся близкими и достижимыми. 19 ноября вдохновение вас переполняет, и вы способны реализовать важные планы.

Вы входите в период расширения и признания. Вселенная поддерживает ваши мечты, если вы готовы действовать смело. Начинается удачный этап, и все благодаря вашей смелости и преданности своим ценностям. Удача на вашей стороне, Лев. Используйте ее полностью.

Водолей

Если 19 ноября вы чувствуете прилив энергии, это результат мощного транзита Меркурия в оппозиции с Ураном. Водолей, пора действовать - откладывать больше нельзя.

Вдохновение может прийти неожиданно, после разговора или новой идеи. Вы начинаете понимать и видеть больше, чем раньше. Это открывает путь к эре новизны и успеха. Будущее светлое, и сейчас самое время двигаться вперед.

