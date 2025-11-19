Коваленко удивлен реакцией украинцев на воздушные тревоги и на сами удары.

Массированный удар, который в ночь на 19 ноября Россия нанесла по Украине, в том числе по Тернополю, готовился больше двух недель. Атака осуществлена не случайно во время визита Владимира Зеленского в Анкару. Об этом заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, гибель и ранения десятков жителей Тернополя обнажили проблемы, с которыми Украина сталкивается вот уже почти четыре года – маниакальную жестокость врага, абсурдность некоторых суждений внутри общества и опасную пассивность самих украинцев.

Аналитик отмечает: жестокий удар оккупантов произошел на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в Анкару, где запланированы встречи с турецким лидеров Реджепом Тайипом Эрдоганом и спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Одновременно в Украину прибыли представители США для оценки ситуации. Все эти дипломатические контакты происходят на фоне попыток Белого дома вновь активизировать миротворческие инициативы.

"Я в них не верю, но в них верит Трамп… И, надо же, именно под аккомпанемент этих встреч и инициатив США, РФ наносит массированный удар по Украине с множеством жертв, среди гражданского населения. Как это воспринимать? Как очередной плевок в лицо международного сообщества во главе с Дональдом Трампом и демонстрацией того, что Россия как убивала, так и будет убивать. Как терроризировала, так и будет терроризировать, как сеяла геноцид, так и будет это продолжать", - акцентирует аналитик.

На фоне трагедии в Тернополе, отмечает Коваленко, снова активизировались "эксперты", утверждающие, что удар — это будто бы "ответка" за атаки Украины по российской территории, в частности Воронежу. Коваленко подчеркивает, что его удивляют подобные суждения и называет их "придурковатой наивностью".

Эксперт поясняет: для нанесения массированного удара требуется: собрать и распределить боекомплект; подготовить носители — авиацию, корабли; разработать полетные задания и маршруты; рассчитать траектории; синхронизировать разные типы оружия; провести разведку и повторную доразведку; согласовать данные и пр.

"Все это занимает, в зависимости от масштабов удара от недели до двух. С учетом того, что в последний раз по Украине удар с применением ракет Х-101 был 30 октября, то подготовка этой компоненты заняла 3 недели! Какой ответ? И вообще, какой ответ был 24 февраля 2022? Какой ответ был по больнице Охматдет? Какой ответ каждый день прилетает по Херсону, Харькову, Сумам?" - подчеркивает Коваленко.

Кроме того, аналитик обращает внимание на тот факт, что жители Тернополя должны были побеспокоиться о собственной безопасности – когда появилось сообщение о летящих ракетах и дронах.

"Я понимаю психо-эмоциональное истощение жителей Харькова или Сум, Херсона и Николаева, когда 24 на 7 звучит воздушная тревога и по городам реально постоянно, что-то прилетает. И они просто не выдерживают, но вот Тернополь…", - констатирует Коваленко.

По его словам, во время воздушной тревоги всем следует находиться в безопасных местах или, хотя бы, спуститься в подвал или на нижние этажи: "Бдительность — это не паранойя, а необходимость. Жизнь — ценность, которую нужно защищать".

Российский удар по Тернополю

Как сообщал УНИАН, 19 ноября РФ запустила по Украине более 470 ударных дронов та 48 различных ракет. В частности, были атакованы три области на западе Украины, в том числе Тернопольская, где ракеты попали в две жилые 9-этажки.

По предварительным данным, в результате российского удара в Тернополе погибло 25 человек, в том числе трое детей. Еще 73 человека, из которых 15 детей, пострадали.

