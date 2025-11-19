Ну, что поздравляю команду "Сталкера 2" и компанию GSC Game World с попаданием в список нежелательных организаций от российской прокуратуры.

Это сегодня как знак качества - если кремлевские деды вносят тебя в список личных врагов за поддержку Сил обороны и "агрессивный русофобский контент".

Кроме того, это смешно, потому что там просто украинские песни, музыка, анекдоты и поэзия Стуса.

Россияне неожиданно узнали, что Чернобыль - это в Украине, зона в игре - это украинское пространство, а не "русский мир" - если уж и это русофобия, ну что ж, эти кремлевские деды закончат, как и предыдущие, в своей бездумной ненависти к соседям.

Украина же больше и шире откроется миру, можно ли придумать лучшую рекламу?

Ну и лично поздравляю владельца GSC Game World Максима Криппа, чего уж тут.

Именно во многом благодаря ему удалось сохранить костяк команды, отказаться от русской озвучки, вызвать пылание жоп на РФ после отказа от их рынка в целом.

Это его идеи, его жировой запас инвестиций и его видение, которое выстрелило.

И отдельно за красную нить, которая проходит через всю игру: РФ - агрессор, Украина - защищается. Именно эти "русофобские агрессивные нарративы" больше всего раздражают Москву. Но об этом знает весь мир, кроме ваших кентов из Абхазии и Осетии, это записано в десятках международных документов.

Кроме того, спасибо и за ту сотню бусов с наклейками STALKER/NAVI, которые как рабочие лошадки везут б\к, эвакуируют раненых, служат домом БПЛА и ПЗРК-командам. Это не абстрактный донат, а конкретные колеса для фронта, которых никогда не бывает много в тактическом тылу.

Бренд был замечен в роликах о минной безопасности для ГСЧС, в программах по дистанционному образованию, закупке генераторов для школ. Символично - игра о выживании в зоне превратилась в реальные рычаги выживания для маленьких украинцев.

Обстрелы, релокация команды, поджоги офиса, компания россиян с низкими оценками в "Стиме" - и все равно пришлось подключать прокуратуру.

А зитники корчатся от украинского языка, горят от донатов Силам обороны, но играют.

Это ли не лучшая реклама украинскому геймдеву? Плюс в армии куча позывных связанных с миром "Сталкера". А режим, против которого ты воюешь, не придумал ничего лучше, чем попытаться прикрепить к тебе табличку аналог "иноагента". Какие же вы жалкие обсосы.

Респект уже только за то, как следователи лазили по игре, изучая "агрессивный контент", и их подбрасывало от языка.

Интеллектуальный продукт, социальные программы, помощь армии, пожар в штанах дедов в Москве - наглядный пример сознательного бизнеса.