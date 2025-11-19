Рассказываем, как приготовить идеальную лапшу быстрого приготовления у себя дома.

Простые блюда из лапши быстрого приготовления давно завоевали огромную популярность. С их помощью можно легко утолить голод без каких-то серьезных финансовых вложений. При этом сам продукт представлен в разной ценовой категории и производства многих стран на выбор.

Ранее мы рассказывали, как приготовить еду, если нет газа. Один из этих лайфхаков подскажет, как запарить себе такой домашний фастфуд.

Как правильно варить лапшу быстрого приготовления

Обычно такая еда продается в упаковках, стаканах и небольших ведерках. Внутри можно найти пакетики со специями, сушеным мясом и овощами, бульоном и другими ингредиентами. Например, есть корейская лапша, которая продается с кусочками рисового теста.

Способы приготовления у всех разные. Производители указывают на упаковке, как это сделать с конкретным продуктом. В целом можно выделить несколько основных вариантов, как правильно заварить лапшу быстрого приготовления:

залить кипятком и накрыть крышкой;

залить водой и подогреть в микроволновке;

проварить в кастрюле на плите;

приготовить на сковороде с водой с дальнейшим ее выпариванием.

Точная информация, как и сколько готовить, указывается на упаковке производителем - универсального правила нет.

Шеф-повар Лиззи Брискин, которая пишет для Business Insider, назвала 10 вариантов, что можно добавить в лапшу быстрого приготовления. Профессиональный кулинар отметила, что всегда держит в кладовке небольшой запас такой вредной еды. Она недорогая и позволяет перекусить за несколько минут.

Как приготовить лапшу быстрого приготовления в домашних условиях

В первую очередь шеф-повар рекомендует попробовать добавить маринованные овощи для пикантности - огурцы, лук, морковь или острый перец.

Также, по мнению Брискин, хорошо подойдет жареная кукуруза. Ее надо обжарить на небольшом количестве масла с паприкой и молотым перцем чили, а затем дополнить блюдо.

Повар рассказала и как приготовить лапшу быстрого приготовления с яйцом. Пока она запаривается или варится, разбейте яйцо на сковороду и обжарьте его со специями. Нужно, чтобы белок полностью схватился, а желток - оставался жидким.

Кроме того, будет вкусно добавить готовые сосиски или фрикадельки. Подогрейте их на сковороде и подавайте все вместе как готовое блюдо.

Вместо них можно взять курицу-гриль. Она, считает Брискин, идеально подойдет для той лапши, которую надо есть вместе с бульоном. Разделите мясо на кусочки и погрузите в емкость с блюдом. Курица станет сочной и придаст свой вкус гарниру.

Другим вариантом белка может быть креветка или другие морепродукты. Их главное преимущество в быстрой разморозке и небольшом времени приготовления. Вы успеете довести морепродукты до готовности пока варится или запаривается лапша.

Если хочется сделать блюдо более интересным и сытным, то купите для него пельмени. Лучше всего подойдет гедза. Их можно готовить вместе с лапшой и затем наслаждаться полученным результатом.

Небольшое количество пассированной зелени или овощей (шпинат, капуста, брокколи или что-то другое) позволят вам получить больше витаминов во время такого быстрого обеда или ужина. Добавлять их в готовящуюся лапшу нужно в самом конце, чтобы ингредиенты не разварились в кашу.

Брискин рекомендует пробовать добавлять в это блюдо свои соусы на выбор, а не довольствоваться тем, что дает производитель. Например, она смешивает одну порцию пасты мисо и две - кунжутной пасты тахини. Разбавляет их водой или соком лайма и использует для заправки.

Напоследок можно добавить немного плавленного сыра, моцареллы или чеддера, чтобы сделать свою еду более кремовой и нежной.

Хотя то, как правильно заварить лапшу быстрого приготовления, диктует производитель, вы можете изменить и улучшить это блюдо по своему усмотрению, используя любой из этих 10 вариантов.

