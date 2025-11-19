Малыш родился летом текущего года.

Украинская певица SLAVIA (настоящее имя - Ярослава) которая в прошлом была замужем за артиста Дзидзьо (Михаил Хома), показала в Instagram серию фото с сыном Львом от бизнесмена Андреем Павлюка.

В подписи к снимкам она напомнила свое недавнее заявление о том, что именно сын выбрал музыку к ее песне для "Евровидения-2026". Как известно, певица в последний день подала заявку на участие в Нацотборе.

"Я не надеялась, что это получится, потому что с маленьким ребенком нереально что-то писать, творить, работать. Но однажды пришло вдохновение, и я буквально за один вечер написала песню… Лев, между прочим, уж очень интересуется музыкой. У нас дома фоном всегда звучит самая разная музыка - от классики до народных песен. И когда ему нравится какая-то песня, он внимательно прислушивается. Теперь он мой первый слушатель и критик. Когда писала песню на "Евровидение", сделала несколько вариантов мелодии и пела ему. В одном из вариантов он даже отвернулся от груди и заслушался. Мне эта мелодия тоже больше всего нравилась. Именно ее я и выбрала", - отметила исполнительница.

В комментариях пользователи не скупились на комплименты.

Напомним, о том, что бывшая жена Дзидзьо родила первенца, стало известно 14 июня.

