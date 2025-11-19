По его словам, наибольшие проблемы сейчас мы имеем с вражеской баллистикой, которую россияне усовершенствовали, а также с крылатыми ракетами.

В последние недели российские оккупанты формируют свои массированные воздушные удары по Украине по схеме, в которой применяют до 500 летательных аппаратов, среди которых до 50 ракет и 450 беспилотников. Об этом в эфире "Киев 24" сказал Игорь Романенко, генерал-лейтенант в отставке.

"Они распределяют цели на более необходимые объекты, с их точки зрения, на текущее время", - отметил эксперт, рассказывая об отличиях нынешних атак от тех, что были раньше.

Романенко также заметил, что теперь враг концентрируется на отдельных регионах Украины, а не бьет равномерно по всей стране.

Говоря о противодействии в этом российским захватчикам, Романенко отметил, что нами применяются "классические комплексы: зенитные, зенитно-ракетные, зенитно-артиллерийские".

"Самые большие проблемы пока - это с баллистикой, которую они усовершенствовали, и крылатыми ракетами тоже, которые запускаются как с наземных пусковых установок "Искандер", так и с самолетов стратегической авиации Ту-95МС", - пояснил он и добавил, что для того, чтобы противостоять этому, необходимо наращивать усилия.

Массированный обстрел Украины в ночь на 19 ноября

Как сообщал УНИАН, с вечера 18 ноября и в течение ночи 19 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных беспилотников, ракет воздушного и наземного базирования.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины обнаружили и осуществили сопровождение 524 средств воздушного нападения. Это 48 ракет и 476 БПЛА различных типов.

Сообщалось, что по предварительным данным, по состоянию на 10:00 противовоздушная оборона сбила/подавила 483 воздушные цели: 442 БпЛА типа Shahed, "Гербера" (беспилотники других типов), 34 крылатые ракеты Х-101 и 7 крылатых ракет "Калибр".

В то же время зафиксировано было попадание 7 ракет и 34 ударных БПЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

