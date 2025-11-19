Аманда Сейфрид назвала главных кандидаток на роли.

Известная американская актриса Аманда Сейфрид подогрела слухи о возвращении культового мюзикла "Мамма Мия". Она предложила двух звезд, которые бы стали идеальными кандидатами для съемок в фильме.

Исполнительница главной роли серии фильмов "Мамма Мия" поделилась, что была бы не против, чтобы к актерскому составу присоединились еще две популярные блондинки. По ее мнению, продюсерам стоит рассмотреть кандидатуры Сидни Суини и Сабрины Карпентер. Об этом пишет Variety.

Поскольку третья часть фильма будет иметь определенный скачок во времени по сравнению со второй частью, обсуждалось, что Карпентер может сыграть взрослую дочь главной героини, которую играет Сейфрид. Однако, сама Аманда видит певицу в другой роли.

"Мне нравится играть маму, поэтому я бы с удовольствием увидела Софи с ее детьми. Возможно, у нее есть двоюродная сестра, которую она давно не видела, и это может быть Сабрина Карпентер. А потом может появиться Сидни Суини. Есть куча девушек, которые очень хотят быть частью этого, и я полностью за это", - отметила актриса.

Относительно того, действительно ли мюзикл получит третью часть, Аманда Сейфрид коротко ответила:

"Возможно, я просто наивна, но я уверена, что "Мамма Мия 3" - это уже решенное дело".

Слова актрисы подтвердила продюсер Джуди Креймер, которая дала понять, что сценарий комедии уже написан. В свою очередь Аманда поделилась несколькими деталями сюжета третьей части.

"Я просто знаю, что трое отцов вернутся, и мы все равно не узнаем, кто из них отец, потому что это не имеет значения. Мерил (Стрип) - это призрак, так что она, конечно, будет рядом. А Джули (Уолтерс) и Кристин (Барански) вернутся, будут петь и выглядеть привлекательно, и мы все окажемся где-то в тропиках. А еще будет играть ABBA", - отметила она.

Несмотря на обнадеживающие заявления актрисы, официального объявления о продолжении "Мамма Мия" еще не было.

