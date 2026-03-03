Спор из-за 'Дружбы' усиливается: ЕС давит на Украину по поводу нефтепровода, - FT

Конфликт обострился на фоне роста цен на энергоносители после начала войны в Иране, нарушившей глобальные поставки нефти.

Европейский Союз давит на Украину, требуя разрешения провести инспекцию поврежденного нефтепровода "Дружба", поставляющего российскую нефть в Венгрию и Словакию.

Как пишет Financial Times, дружественные Кремлю Будапешт и Братислава обвиняют Киев в преувеличении последствий российской атаки в январе и утверждают, что Украина намеренно перекрыла транзит. В Киеве же настаивают, что нефтепровод получил значительные повреждения в результате российского авиаудара и требует времени для восстановления. В то же время Венгрия и Словакия считают, что Украина затягивает процесс.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан задержал одобрение пакета помощи ЕС для Украины на 90 миллиардов евро, связав это с возобновлением транспортировки нефти. Будапешт вместе со Словакией предложил направить в Украину миссию для осмотра нефтепровода.

По словам нескольких европейских дипломатов и чиновников, к призывам допустить инспекцию присоединились и некоторые проукраинские правительства стран ЕС, а также Европейская комиссия. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта во время визита в Киев по случаю четвертой годовщины полномасштабного вторжения РФ просили украинское руководство предоставить доступ к "Дружбе" для независимой оценки повреждений, однако получили отказ.

Спор обострился на фоне роста цен на энергоносители после военных действий США и Израиля против Ирана, что нарушило глобальные поставки нефти и газа. Дополнительную напряженность вызывает дальнейший отказ Киева допустить европейских инспекторов.

Один из высокопоставленных дипломатов ЕС заявил, что Украина "забила гол в свои ворота", дав Венгрии повод блокировать финансирование.

"Мы не можем сказать, есть ли повреждения или нет. Есть очень простые способы это задокументировать и показать, что ведется активное восстановление. Но этого сделано не было", – отметил он.

В то же время украинский высокопоставленный чиновник, близкий к президенту Зеленскому, отверг обвинения в промедлении. По его словам, специалисты НАК "Нафтогаз Украины" предоставили европейским партнерам доказательства серьезных повреждений.

Председатель правления компании Сергей Корецкий заявил, что в результате российского удара возник пожар в резервуаре объемом 75 тысяч кубометров нефти, который тушили 10 дней. По его словам, было повреждено многочисленное оборудование, силовые кабели, трансформаторы и система обнаружения утечек, ответственная за герметичность трубопровода. Он подчеркнул, что полная оценка масштаба разрушений требует времени.

Государственная компания "Укртранснафта" сообщала после атаки, что проводит аварийно-восстановительные работы, однако постоянные российские удары затрудняют безопасную эксплуатацию.

По словам украинского чиновника, восстановление прокачки потребует отправки ремонтных бригад в потенциально опасные районы и перераспределения ограниченных ресурсов.

"Почему мы должны ремонтировать трубопровод – во время войны и без прекращения огня – который поставляет российскую нефть друзьям России?" – отметил он.

Орбан заявил, что у него есть спутниковые снимки, которые якобы свидетельствуют о том, что повреждения не критичны. Он также пообещал сохранять "контрмеры", пока Украина не возобновит поставки.

В то же время снимки, которые просмотрела Financial Times, подтверждают наличие повреждений после российского авиаудара, однако не позволяют окончательно оценить масштаб разрушений.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что предложение о направлении совместной миссии для оценки ситуации было отклонено. Украинская сторона, в свою очередь, утверждает, что Зеленский приглашал Фицо обсудить вопрос непосредственно в Киеве, однако тот отказался.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на фоне военной операции в Иране обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием возобновить поставки нефти по нефтепроводу "Дружба". Он требует от Зеленского немедленно возобновить поставки нефти в Венгрию.

Зеленский прокомментировал заявление Орбана, что якобы спутниковые снимки "подтверждают отсутствие повреждений" на нефтепроводе "Дружба". Он отметил, что со спутника можно увидеть только технические резервуары, а не то, что происходит с трубой под землей.

Как заявил первый вице-премьер - министр энергетики Денис Шмыгаль, Россия атаковала дроном один из крупнейших резервуаров нефти трубопровода "Дружба". По его словам, в момент удара там было 25 тысяч кубометров нефти, часть которой закачали в трубу, что привело к повреждению части внутреннего оборудования нефтепровода.

