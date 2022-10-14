Она имеет шансы стать передовой страной.

После победы в войне Украина получит новую концепцию развития.

Такое мнение высказал экс-глава Службы внешней разведки, генерал армии Николай Маломуж в интервью проекту "Аргумент".

По его мнению, в будущем статус Украины в ЕС и способность влиять на общемировые системы зависят от руководства страны и самих украинцев.

"На команду Байдена, республиканцев, Макрона, Шольца, Си Цзиньпина и других участников. Есть у нас люди, которые вели с ними переговоры, и они слушали наши аргументы. Потому что они были разумные и глубокие и для их стран, и для мирового правопорядка", - объяснил Маломуж.

Генерал считает, что вариант мира с РФ возможен в том случае, если будет заключено соглашение на наших условиях и Путин выведет войска.

"Но мы ставили четкое условие – вывод полностью на 24 февраля и в перспективе решаем вопрос Донбасса и Крыма, это отдельная была схема", - напомнил он.

Маломуж отметил, что мир продолжает собирать деньги на послевоенное восстановление Украины.

"Уже проведено несколько форумов в Вашингтоне, в Париже, собрание парижского клуба по восстановлению Украины. Наработали 1 триллион 680 миллиардов долларов на восстановление нашего государства с участием американских корпораций, федеральных властей США, мирового банка, МВФ. Очень мощных финансовых структур и корпораций Европы, Китая, Индии, Саудовской Аравии, Арабских Эмиратов. Мировые гранты, политики, финансовые системы и модели инновационной экономики предполагают, что Украина не только будет отстраиваться. Будет новая концепция развития государства на технологическом уровне", - добавил Маломуж.

По его мнению, Украина после войны имеет шансы стать передовой страной.

"Мы пройдем многие этапы. Даже выше чем Европа, это будет 5-6 поколение. Как прошли, например, страны юго-восточной Азии, которые обогнали Европу по технологическим достижениям за счет инновационной модели. Один из участников - родственник одного из президентов США, который возглавляет очень большие финансовые структуры США. Он стал исполнительным директором этого мощнейшего фонда. Это уже не план Маршалла, а несколько планов Маршалла по восстановлению Украины и самое главное – не просто восстановление, а новая концепция развития Украины: экономическое, технологическое, финансовое, коммуникационное", - добавил он.

Также Маломуж привел слова своего коллеги из Швейцарии, директора института, который изучает лидеров стран:

"Вам не повезло. У вас не было лидеров, следовавших этой концепции. У вас супер-условия, очень грамотный народ, прекрасная земля, высокий уровень технологий, у вас мощнейшая перспектива, но вам просто не везет, что элиты не дают этой концепции развиться, а менее мощные страны подымались", - вспомнил он.

Путь Украины в НАТО и ЕС

Как сообщал УНИАН, 23 июня Евросовет предоставил Украине статус кандидата на членство в Европейском союзе.

30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

По его словам, именно в таком порядке Финляндия и Швеция начали присоединение к Альянсу в этом году.

Он предложил реализовать предложения Украины по гарантям безопасности согласно киевскому договору безопасности, пока члены Альянса достигнут консенсуса в вопросе вступления страны в НАТО.

Президенты 9 стран Центральной и Восточной Европы уже заявили, что поддерживают членство Украины в НАТО.

Вас также могут заинтересовать новости: