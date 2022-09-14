По мнению эксперта, "гарантии безопасности" являются лишь переходным этапом на время войны и до вступления Украины в Альянс.

После победы над РФ, процесс вступления Украины в НАТО продлится всего несколько месяцев.

Такое мнение в комментарии ТСН высказал военный эксперт Александр Коваленко.

"Альтернативой НАТО ничего быть не может. Это ("гарантии безопасности для Украины" - ред.) может быть исключительно как переходный этап, не более. Он гарантирует нам безопасность со стороны наших международных партнеров на том уровне, на котором мы сейчас ее получаем. Это не значит, что в случае чего будет использоваться именно милитарный ресурс стран НАТО", - пояснил эксперт.

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Коваленко выразил убеждение, что после того, как война с РФ закончится и Украина полностью вернет свои территории, вопрос принятия в Североатлантический альянс решится в течение считанных месяцев.

"То есть эти договоренности по безопасности являются временными, на время ведения войны. НАТО заинтересовано в Украине даже больше, чем Украина в НАТО. Поэтому в будущем Украина будет в НАТО и точка", - считает эксперт.

Как сообщал УНИАН, 4 августа второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что перспективы вступления Украины в ЕС зависят от того, чем закончится война с РФ. Он отметил, что Украина с замороженным конфликтом имеет мало шансов на вступление в ЕС.

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