Генерал о переговорах: Надо выходить на перемирие и готовиться к следующей войне

Сейчас РФ пытается максимально продвинуться на фронтах на фоне переговоров, считает Игорь Романенко.

Переговорный процесс очень сложный, особенно с россиянами. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.

"Их дерзкое намерение вести эти переговоры, использовать любые подходы - подвох, шантаж, угрозы и тому подобное. И мы видим, что все это происходит на стратегическом уровне. Путин - старый КГБист со своей школой, он на этом обучен. Плюс средства, агентура - все это используется сейчас, чтобы влиять на переговорный процесс для их интереса. Все это связано с состоянием ситуации на фронтах. И поэтому важно, чтобы в такой тяжелый момент была организована всяческая помощь Силам обороны в противостоянии врагу", - сказал Романенко.

Он добавил, что сейчас россияне собирают и концентрируют новые резервы. По словам генерал-лейтенанта, РФ пытается использовать имеющееся у нее время для максимального продвижения на фронте.

"Не все так однозначно, разные мы видим взгляды в Украине и союзников, не говоря уже о врагах. Поэтому надо взвешенно к этому относиться, делать объективный анализ и нарабатывать предложения для дальнейших шагов по остановке боевых действий и выход на перемирие. Есть понятие перемирия, на которое нам сейчас надо идти в условиях неприятных для Украины. Надо выходить на это перемирие, чтобы иметь паузу, переформатирование дел в нашем государстве, в развитие и подготовку для возможного следующего этапа войны. Или предотвращения войны, если мы укрепимся настолько, что россияне не будут рисковать начинать такого рода действия. Учитывая состояние и Украину и поддержку союзников", - пояснил Романенко.

Мирные переговоры: важные новости

Накануне журналисты The Wall Street Journal рассказали, что Украина вместе с Европой и Великобританией разработала собственный план о прекращении огня. Отмечается, что союзники выступили против обмена украинских территорий на прекращение огня. В то же время журналисты предполагают, что Украина могла бы пойти на взаимный обмен территориями с РФ.

В то же время президент Владимир Зеленский накануне заявил, что Киев не согласится на "вторую попытку разделения Украины". Он отметил, что Украина и все ее партнеры стремятся к прекращению огня, а российский диктатор Владимир Путин этому сопротивляется.

