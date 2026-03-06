Венгрия опубликовала видео с задержанием украинских инкассаторов

Задержание украинцев произошло на заправочной станции в Венгрии.

Правительство Венгрии показало, как происходило задержание украинских инкассаторских автомобилей и сотрудников банка сотрудниками Антитеррористического центра. Видео опубликовано на YouTube-канале Magyarorszag Kormanya.

Судя по кадрам, задержание происходило днем в четверг, 5 марта. Сотрудников "Ощадбанка", которые в инкассаторских автомобилях перевозили деньги и слитки золота, задержали на заправочной станции.

По словам венгерского правительства, были задержаны семь граждан Украины, среди которых якобы бывший генерал спецслужб, которые перевозили на двух бронированных автомобилях 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота из Австрии в Украину через Венгрию.

Национальная налоговая и таможенная служба Венгрии начала расследование по подозрению в отмывании денег.

Задержание инкассаторов в Венгрии: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что председатель правления "Ощадбанк" Юрий Кацион заявил, что финансовое учреждение намерено защищать свои интересы и интересы своих работников, безосновательно задержанных в Венгрии, во всех международных инстанциях. Кацион назвал позорным тот факт, что с украинцами до сих пор нет связи ни у родных, ни у консулов, ни у работодателя. Он добавил, что юристы банка уже работают в Венгрии, а представители менеджмента уже в пути в Будапешт. Кацион добавил, что заявления венгерской стороны, которая безосновательно ставит под сомнение источник происхождения средств государственного банка, получат отдельную юридическую оценку. Председатель правления "Ощадбанка" подчеркнул, что средства и золото перевозятся в соответствии с международными соглашениями и имеют все необходимые документальные подтверждения.

Также мы писали, что журналист Виталий Глагола со ссылкой на собственные источники поделился, что вместе с украинскими инкассаторами Венгрия задержала бывшего генерала СБУ, который был руководителем Центра спецопераций по борьбе с терроризмом - Геннадия Кузнецова. Добавляется, что в настоящее время мужчина находится на пенсии. По данным Глаголы, он занимал руководящие должности в Антитеррористическом центре при СБУ, а также был связан с подразделением "Альфа".

