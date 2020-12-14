Василий Рыбников

Самой коварной особенностью эпидемии коронавируса для русского народа стало ложное положение, в которое она поставила главную скрепу вяличия России - водку. К счастью, это безобразие продолжалось недолго: уже сегодня водка в РФ не только отвоевала утраченные позиции, но и упрочила их пуще прежнего, в первую очередь благодаря спасению самого Владимира Владимировича Путина.

Бывали в России хуже времена, но не было подлей. Это стало ясно уже тогда, когда Билл Гейтс только начинал подсыпать свой грипп в святые ковидницы русских храмов и берлоги медведей-суперраспространителей. «Неожиданная реакция на алкоголь! - вне себя от удивления била в набат прошлой весной одна из заболевших российских журналисток. - Не зная, что я уже подцепила эту заразу, выпила с другом немного, грамм 100. Ночью был ад: было полное ощущение, что я покидаю этот мир!». Но это было, к сожалению, еще не все: потерпевшая созналась, что вылечиться от ковида ей помогло обыкновенное украинское... сало! «Она вспомнила рецепт бабушки, которая говорила, что «лёгкие любят сало»: с тех пор, как девушка включила этот продукт в свой рацион, болезнь стала отступать», - понимая, как это выглядит, все же признается российская пресса.

Известие о том, что прием чудодейственной вакцины Спутник V влечет за собой 42 дня запрета на православный алкоголь, выбило из колеи всю страну, породив в России невиданное ковид-диссидентство

Когда русских людей губит водка и спасает сало - это реально боги сошли с ума. Ведь еще, казалось бы, совсем недавно кусок этого ужасного биндеровского лакомства гарантированно убивал русского человека, даже если он пытался заглотить его в темноте , думая, что никто не видит его национального позора. И это еще полбеды, потому что настоящая беда - это, конечно, водка. Известие о том, что прием чудодейственной вакцины Спутник V влечет за собой 42 дня запрета на православный алкоголь , выбило из колеи всю страну, породив в России невиданное ковид-диссидентство, участились случаи ритуальных самоубийств в знак протеста путем коллективного распития санитайзеров , вакцины стали бояться как огня, человеком со шприцом жены пугали мужей, а мужья - детей. Врачей понемногу начали бить. В Подмосковье запылала первая биолаборатория...

Судьба Путина зависела только от того, можно ли русским людям бухать после прививки...И стало можно!

Понимая, чем все это может кончиться, российские власти решили зайти с другой стороны и заказали социологический опрос жителей России о том, что бы их убедило уколоться, даже если при этом нельзя пить водку. Жители ответили , что привьются Спутником, если сначала это сделает Путин. Путин заперся в бункере: он не хотел умирать, и был совершенно прав. Какой дурак захочет колоть себе ветеринарную вакцину, тем более такой молодой?..

Жизнь президента России повисла на волоске. Фактически в этот момент судьба Путина зависела только от того, можно ли русским людям бухать после прививки.

И стало можно! Сначала создатель Спутника с очень много говорящей русскому человеку фамилией Гинцбург пустил пробный шар, разрешив выпить на Новый год бокал шампанского . «Но не стакан водки!» - неосмотрительно добавил Гинзбург, и все испортил. Немедленно вылез какой-то дурацкий врач Ковальков и подлил масла в огонь : «Что вы прививались, что не прививались, если выпили рюмку водки в течение 42 дней после прививки, то она на этом закончилась». Путин в бункере схватился за голову и позвонил автору сухого ковид-закона вице-премьеру Голиковой. Голикова собрала пресс-конференцию и заявила , что бухать во время вакцинации Спутником нельзя не 42 дня, а 6 - три до укола и три после.

К сожалению, для русского человека это тоже очень, очень много. Тогда на помощь России пришел честный русский комик Андрей Бочаров, который прямо в Ютубе как бы невзначай «напомнил» , что «в России уже опровергли слухи о запрете на алкоголь для привившихся». Таким образом, бухать во время прививки в России стало окончательно можно, а сегодня главная ковид-проблема русского православия решилась окончательно и бесповоротно. Как заявил замечательный русский доктор, профессор Еделев, дай бог ему здоровья, «в годы Великой отечественной войны советские медики с успехом побеждали инфекции, вводя пациенту внутривенно алкоголь»!

Конечно, предупреждают специалисты, инъекция водки не заменит собой вакцину Спутник V, однако если пустить по вене одновременно и прививку, и водку, иммунитет к ковиду сформируется гораздо быстрее, и русский человек опять будет реально непобедим. Необходимость в казни президента России через принудительную вакцинацию на благо родины окончательно отпала.

Так водка спасла Путина.

Всех желающих помочь украинской армии в истреблении российских вирусов на Донбассе просят обращаться в https://savelife.in.ua/ru/about/#contacts фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

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