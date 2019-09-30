Россиянин насмерть подавился салом, когда ел его в темноте

В комнате, где ужинал мужчина, перегорела лампочка, и позже врачам пришлось вынимать кусок сала при свете фонаря.

56-летний москвич подавился большим куском сала и умер. Тот застрял в горле мужчины во время ужина в темноте, так как в комнате перегорела лампочка.

Родные до приезда врачей пытались вытащить кусок, но тот застрял слишком глубоко в глотке, передает "Московский комсомолец".

Читайте такжеРоссийский Минздрав отклонил предложение сделать "Боярышник" тошнотворным

Родственники находились в соседней комнате. Они вызвали экстренные службы города, когда мужчина захрипел и стал задыхаться - оказывается, он заглотил слишком большой кусок сала и не разжевал. Поэтому пища застряла глубоко в глотке. Дыхательные пути были полностью перекрыты.

Родственники до приезда врачей делали все возможное, чтобы извлечь сало, - их инструктировал диспетчер "скорой".

Медики извели сало из глотки пострадавшего, однако тот все равно скончался от удушья. Пока врачи трудились, родные светили настольной лампочкой и фонариком.

Ранее в российском Нижнем Новгороде в рамках празднования Масленицы людям бросали блины из окна прямо в толпу, которая ловила их голыми руками.