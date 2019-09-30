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Россиянин насмерть подавился салом, когда ел его в темноте

18:22, 30 сентября 2019
Русский міръ
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Москвич насмерть подавился салом / фото УНИАН

56-летний москвич подавился большим куском сала и умер. Тот застрял в горле мужчины во время ужина в темноте, так как в комнате перегорела лампочка.

Родные до приезда врачей пытались вытащить кусок, но тот застрял слишком глубоко в глотке, передает "Московский комсомолец".

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Родственники находились в соседней комнате. Они вызвали экстренные службы города, когда мужчина захрипел и стал задыхаться - оказывается, он заглотил слишком большой кусок сала и не разжевал. Поэтому пища застряла глубоко в глотке. Дыхательные пути были полностью перекрыты.

Родственники до приезда врачей делали все возможное, чтобы извлечь сало, - их инструктировал диспетчер "скорой". 

Медики извели сало из глотки пострадавшего, однако тот все равно скончался от удушья. Пока врачи трудились, родные светили настольной лампочкой и фонариком.

Ранее в российском Нижнем Новгороде в рамках празднования Масленицы людям бросали блины из окна прямо в толпу, которая ловила их голыми руками.

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Теги: #Россия#Москва#сало