'Высокий риск в ближайшие сутки': посольство США подтвердило, что Россия готовит атаку

Речь идет о потенциально серьезном воздушном нападении на Украину со стороны России.

Посольство США в Киеве выпустило предупреждение о повышенной угрозе атаки по всей Украине.

Сообщается, что посольство "получило информацию о потенциально серьезном воздушном нападении, которое может произойти в любой момент в течение следующих 24 часов", – говорится в заявлении.

Посольство рекомендовало гражданам следить за новостями и быть готовыми немедленно перейти в укрытия в случае объявления воздушной тревоги.

Подготовка Россией воздушного нападения – что известно

Напомним, что украинская разведка получила данные, в том числе от американских и европейских партнеров, о подготовке россиянами удара с применением ракеты "Орешник" – баллистической ракеты средней дальности, которая потенциально может нести ядерный заряд.

По словам президента Владимира Зеленского, информация проверяется. Он также добавил, что имеются признаки подготовки комбинированного удара по территории Украины, в частности по Киеву.

Президент также посоветовал украинцам воспользоваться укрытиями в случае объявления воздушной тревоги. Он добавил, что военные готовятся отражать воздушное нападение РФ.

Может ли Украина сбить ракету "Орешник"

Добавим, что для защиты от ударов подобных ракет, которые относятся к классу баллистических и могут поражать цели на расстоянии до 5500 км, Украине нужна многослойная противовоздушная оборона. Важно при этом вовремя зафиксировать запуск такой ракеты, спрогнозировать траекторию и запустить перехват. На это способны системы наземного перехвата типа Arrow-3 или SM-3.

