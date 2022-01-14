Генеральный секретарь НАТО анонсирует подписание соглашения с Украиной об усилении сотрудничества в киберпространстве.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг осудил кибератаку на правительственные сайты Украины.

Об этом говорится в его заявлении на сайте Альянса.

"Я решительно осуждаю кибератаки на украинское правительство", - подчеркнул Столтенберг.

Также генеральный секретарь отметил, что НАТО на протяжении лет тесно сотрудничает с Украиной с целью повышения ее киберобороны.

В частности, по его словам, эксперты по кибербезопасности НАТО обмениваются информацией с украинцами относительно нынешней злонамеренной кибердеятельности. Кроме того, эксперты союзников находятся в Украине и также помогают украинским властям на месте.

"В последующие дни НАТО и Украина подпишут соглашение об усилении сотрудничества в киберпространстве, включая предоставление доступа украинцам к платформе НАТО по обмену информацией о вредоносных компьютерных программах", - подчеркнул Столтенберг.

Читайте такжеРФ может стоять за кибератакой на Украину: правительственные эксперты назвали цель хакеровОн добавил, что твердая политическая и практическая поддержка Украины со стороны НАТО продолжится.

Кибератака на правительственные веб-ресурсы в Украине: что известно

В ночь с 13 на 14 января была осуществлена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе Министерства иностранных дел, Министерства образования и науки, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и другие. На главных страницах этих сайтов было размещено сообщение провокационного характера. Работа большей части пострадавших государственных ресурсов уже возобновлена.

В общей сложности хакеры атаковали около 70 сайтов.

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заверил, что данные украинцев в безопасности после хакерской атаки.

27 июня 2017 года была осуществлена кибератака на государственные учреждения, объекты финансового, энергетического, транспортного секторов, а также частные предприятия с помощью вируса Petya.A, блокировавшего работу компьютерных систем. Вирус-блокировщик шифровал данные на компьютере и потребовал деньги.

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