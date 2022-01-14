Ночью неизвестные атаковали почти 70 украинских сайтов.

Масштабную кибератаку в ночь на 14 января, вероятнее всего, совершила Россия на фоне недавнего провала в переговорах с США и НАТО. Это может быть частью психологической атаки на украинцев.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

На российский след указывает и хронология распространения новости, обращают внимание специалисты.

Информация сначала появилась в соцсетях, далее первыми публикациями среди медиа были "сливные бачки". А дальше ее активно распространили уже российские издания (alternatio.org, ria.ru, echo.msk.ru, (life.ru) . И уже утром новость подхватили и украинские медиа.

"Скрыть "российский след" должно было бы использование хакерами упоминаний о Волыне, ОУН-УПА, Галичине, Полесье и "других исторических земелей". Очевидно, что это сделано умышленно, чтобы бросить тень за хакерскую атаку на Польшу. Россия и ее прокси давно работают над тем, чтобы поссорить две дружественные соседские страны. Ведь прошлое польско-украинских отношений является чувствительной темой. И противоречия относительно трактовки некоторых событий в Польше и Украине создают определенные проблемы для современного сотрудничества двух государств в ряде сфер", - объясняют правительственные эксперты.

Читайте такжеБоррель: можно догадаться, кто стоит за кибератакой на правительственные сайты УкраиныВ Центре добавляют, что российские спецслужбы рассчитывают максимально обострить противоречия для блокировки украинско-польского сотрудничества и международной изоляции Украины.

Кибератака на правительственные веб-ресурсы в Украине: что известно

В ночь с 13 на 14 января была осуществлена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе Министерства иностранных дел, Министерства образования и науки, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и другие. На главных страницах этих сайтов было размещено сообщение провокационного характера. Работа большей части пострадавших государственных ресурсов уже возобновлена.

В общей сложности хакеры атаковали около 70 сайтов.

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заверил, что данные украинцев в безопасности после хакерской атаки.

27 июня 2017 года была осуществлена кибератака на государственные учреждения, объекты финансового, энергетического, транспортного секторов, а также частные предприятия с помощью вируса Petya.A, блокировавшего работу компьютерных систем. Вирус-блокировщик шифровал данные на компьютере и потребовал деньги.

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