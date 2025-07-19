Языковой омбудсмен призвала отменить особый статус русского языка в Украине

Ивановская считает, что необходимо устранить символическое неравенство в законодательстве.

Уважение к языкам национальных меньшинств является важным. Тем не менее необходимо отменить особый статус русского языка в Украине. Об этом заявила уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская в интервью "Укринформу".

"Необходимо устранить символическое неравенство в законодательстве, в частности, отменить особый статус русского языка, который в условиях вооруженной агрессии РФ является не только средством коммуникации, но и инструментом дестабилизации", - сказала она.

Ивановская также настаивает на необходимости сформировать единое украиноязычное пространство. По ее словам, это приоритет безопасности, интеграции и гуманитарной сферы.

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Также Ивановская рассказала журналистам, что будет работать над полноценной интеграцией украинского языка в современные электронные сервисы, искусственный интеллект, государственные приложения, интерфейсы, игры и технологии. Она считает, что это вопрос идентичности и конкурентоспособности.

Что известно о новом языковом омбудсмене

Напомним, что 15 июля Кабинет министров Украины назначил Елену Ивановскую на должность уполномоченного по защите государственного языка. Эту должность создали в 2019 году, а с 2020 года языковым омбудсменом был политик, ученый и общественный деятель Тарас Кремень.

Известно, что Елена Ивановская является доктором филологических наук и преподавательницей Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Она преподает фольклорный аспект обычного права, методику обучения фольклору и субъектно-образную систему фольклора.

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