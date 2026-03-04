Ближнему Востоку есть чему поучиться у ВСУ: эксперт объяснил, чем уникален украинский опыт

Украине есть что предложить в контексте применения различных тактик противодействия ударным дронам, считает Коваленко.

Странам Ближнего Востока, которые сейчас вынуждены активно отражать иранские ракеты и дроны, есть чему поучиться у Украины, в частности, в вопросе рационального использования ограниченных ресурсов противовоздушной обороны. Об этом военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире Радио NV.

В частности, его спросили, действительно ли у Украины есть возможности, в которых были бы заинтересованы страны Ближнего Востока для защиты от хаотических атак Ирана.

"Да, наш опыт противодействия "шахедству-136", при этом, не каким-то базовым версиям, которые можно было увидеть в 2022 году, а разнообразным модификациям с улучшенными характеристиками, многими нововведениями, которые делала Россия на протяжении всего этого времени. То есть тем "Шахедам-136", которые Россия использует под названием "Герань-2", и это средства террора, которые прошли много уровней и этапов модернизации, различных модификаций", - отметил Коваленко.

Видео дня

Он добавил, что от старого "Шахеда" в этих дронах остался разве что планер, однако даже материал этого планера изменился. Кроме того, по его мнению, Украине есть что предложить и в контексте применения различных тактик противодействия ударным дронам.

Также эксперт отметил, что текущая фаза конфликта на Ближнем Востоке продемонстрировала, что Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и другие страны максимально нерационально используют свои средства противовоздушной обороны.

"Они нерационально использовали боекомплект и боезапас к своим зенитно-ракетным комплексам, пушечным, зенитным установкам и т. д. Они неизбирательно использовали ракетные средства противоракеты для того, чтобы перехватывать те цели, для которых можно было бы использовать совсем другой, более дешевый, более экономный метод перехвата", - подчеркнул Коваленко.

Он согласился с утверждением, что на Ближнем Востоке достаточно денег, но не ракет:

"Деньги, может, у них и не закончатся, а боекомплект к ЗРК "Петриот" заканчивается. У них есть какой-то конечный предел. США не производят безграничное количество ракет".

Эксперт напомнил, что противоракеты типа PAC-3 в США производят около 600-650 единиц в год, и всех их не хватит.

"Как только они закончатся в Саудовской Аравии или Объединенных Арабских Эмиратах – да, они могут повысить цену, предложить безумные деньги за эти ракеты, но они их своевременно не получат, потому что все это будет зависеть от линии производства", – добавил Коваленко.

В связи с этим он подчеркнул, что Украина имеет опыт рационального использования средств противодействия. Эксперт считает, что странам Ближнего Востока стоит перенять не только опыт Украины в противодействии "Шахедам", но и опыт рационального использования ограниченного ресурса.

Зеленский предложил помощь Ближнему Востоку

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский отстаивает позицию, что Украина готова делиться опытом защиты неба со странами Ближнего Востока, но только при условии, что эти страны будут способствовать прекращению российской войны в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: