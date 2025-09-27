Украина готова к диалогу, но позитива от венгерских властей нет, говорит президент.

Власти Венгрии делают очень опасные вещи, прежде всего для своей страны, когда запускают разведывательные дроны в воздушное пространство Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции.

По словам главы государства, у него есть понимание, что именно изучали венгерские разведывательные дроны на территории Украины.

"Считаю, что они делают очень опасные вещи. Очень опасные вещи прежде всего для себя", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, было зафиксировано перемещение одного венгерского дрона над Украиной.

"Кстати, я попросил показать людям, потому что они говорят - что мы что-то придумываем. Я попросил нашу разведку, Вооруженные силы... они могут показать. Все есть. Зафиксировано перемещение в электронном виде, есть фото и разные вещи. Пусть покажут", - сказал Зеленский.

Он добавил, что позитива со стороны венгерского руководства не видит, но Украина всегда готова к диалогу.

Венгерские дроны над Украиной

Как сообщал УНИАН, вчера после совещания с военным командованием Зеленский рассказал, что украинские защитники зафиксировали заходы в украинское воздушное пространство дронов-разведчиков из Венгрии.

В связи с этим, глава государства поручил военным соответственно реагировать, если венгерские дроны снова будут залетать в украинское воздушное пространство.

