Украине важно решение вопросов по ядерной и продовольственной безопасности и обмен пленными.

Для Украины важно на саммите мира решение трех главных проблем. Москва пытается через своии каналы сорваить проведение саммита.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистам Центральной Азии заявил, что на саммит Украина выносит 3 пункта из 10, которые объединяют все страны. Он сказал, что первый пункт это ядерная энергетическая безопасность.

"У нас оккупирована АЭС (речь идет о Запорожской АЭС- УНИАН), шесть блоков. Не раз говорил о том, что это может быть шесть Чернобылей. Украинский менеджмент и технари там работают, а руководят всем русские. Дети этих работников станции сейчас в России, они заложники. Они их не выпустят. Поэтому там наши люди, как рабы на галерах пашут", - рассказал Зеленский.

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При этом он подчеркнул, что в Украине 15 блоков на АЭС и это серьезный вызов из-за ракетных ударов России.

По его словам, пункт номер два - продовольственная безопасность, в которой заинтересованы все страны. Президент Украины сообщил, что третий – гуманитарный пункт, который будет расмотрен на саммите и это обмен пленными - всех на всех. По его словам, также должны быть возвращены дети, которых Россия силой вывезла на свою территорию.

"Мы его назвали инаугурационный саммит, но мы хотим не просто поздороватся, а мы хотим иметь хотя бы три пункта, чтобы двигаться вперед", - указал Зеленский.

Президент Украины сказал, что Россия делает все для того, чтобы сорвать саммит.

"Мы знаем кого они просят, с какими странами встречаются, их диалоги с Китаем. В общем, дураков нет и разведки тоже есть", - отметил глава государства.

При этом добавил, что Россия это "совок", который "не способен убрать мусор в своем доме, а лезет в чужой дом". По его словам, саммит будет проведен, несмотря на действия России.

Саммит мира в Швейцарии - главные новости

Швейцария, которая будет хозяйкой саммита мира, надеется принять представителей более 120 стран мира. Глобальный саммит мира, организованный по украинской инициативе, состоится 15-16 июня.

Федеральный президент Швейцарии Виола Амхерд сказала, що ее страна провела переговоры со странами-членами G7, ЕС и представителями Глобального Юга, такими как Китай, Индия, Южная Африка, Бразилия, Эфиопия и Саудовская Аравия. По ее словам, на данный момент есть достаточная международная поддержка для проведения конференции высокого уровня для начала мирного процесса.

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