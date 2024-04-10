Швейцария, которая будет хозяйкой саммита, надеется принять представителей более 120 стран мира.

Глобальный саммит мира, организованный по украинской инициативе, состоится 15-16 июня в Швейцарии. На него пригласят представителей более 100 стран мира, сообщила на пресс-конференции федеральный президент Швейцарии Виола Амхерд.

"Швейцария провела переговоры со странами-членами G7, Европейским Союзом и представителями Глобального Юга, такими как Китай, Индия, Южная Африка, Бразилия, Эфиопия и Саудовская Аравия. На данный момент есть достаточная международная поддержка для проведения конференции высокого уровня для начала мирного процесса", - говорится в заявлении швейцарского правительства.

Пока не понятно, на каком уровне проведут саммит - глав государств или представителей низшего уровня, например, глав МИД. Ранее Украина планировала именно уровень глав государств. Швейцарское издание NZZ со ссылкой на "надежные источники" пишет, что президент США Джо Байден посетит этот саммит вместе с высокопоставленными представителями десятков стран. Это также косвенно подтверждает максимальный уровень саммита.

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Другим открытым вопросом остается участие Китая. "Китай ответил более положительно, чем мы могли ожидать. Мы получили позитивные сигналы от крупных держав мира", - заявил министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис.

Хотя участие России на данном этапе не предполагается, конференция также должна изложить "конкретную дорожную карту для участия России в мирном процессе".

Глобальный саммит мира по украинской инициативе

Как писал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский говорил, что надеется провести саммит мира до конца весны. По его словам, Украина не хочет, чтобы ей навязывали любые другие форматы переговоров, любые формулы мира.

Глава государства подчеркнул, что мирная инициатива должна исходить именно от Украины. Речь идет о формуле мира, впервые предложенной Украиной еще в ноябре 2022 года. Формула состоит из десяти пунктов, среди которых в частности такие пункты, как "восстановление территориальной целостности Украины", "освобождение всех пленных", "вывод российских войск и прекращение боевых действий".

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