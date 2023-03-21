Ожидается, что Фумио Кисида и Владимир Зеленский обсудят поддержку Японии для восстановления Украины

Премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл с неанонсированным визитом в Киев.

Об этом сообщает издание Kyodo News. Премьер-министр Японии посещает Украину для проведения переговоров с президентом Владимиром Зеленским.

Визит держался в секрете до момента прибытия в Украину. Перед этим Кисида встретился в Нью-Дели с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

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Ожидается, что Кисида и Зеленский обсудят поддержку Японии для восстановления Украины. Кисида планирует продемонстрировать настроенность его страны поддерживать Украину перед саммитом лидеров стран "Большой семерки", который состоится в Хиросиме в мае.

Визит Кисиды в Украину

Как сообщал УНИАН, 24 февраля президент Владимир Зеленский подтвердил, что премьер-министр Фумио Кисида пригласил его совершить визит в Японию. Аналогично Зеленский пригласил японского премьера посетить Украину.

С 1 января Япония начала председательствовать в "Большой семерке" промышленно развитых стран (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония), переняв председательство у Германии. Саммит лидеров G7 состоится в городе Хиросима 19-21 мая.

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