Во время визита в украинскую столицу Кисида встретится с Зеленским.

Японский премьер-министр Фумио Кисида с необъявленным визитом выехал в Украину.

Как сообщил японский вещатель NHK со ссылкой на официальные источники, Кисида во вторник отправляется в Украину с неожиданным визитом. Источники в японском правительстве сообщили, что Кисида уже вылетел из Индии в Украину.

Во время визита в Киев премьер Японии проведет переговоры на самом высоком уровне с президентом Владимиром Зеленским.

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Напомним, зимой уже фигурировала информация о том, что японский премьер приедет в Украину. Но тогда сложности возникли из-за безопасности и сохранения в тайне расписания визита. Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Фумио Кисиду в Киев 6 января.

Помощь Японии Украине

Япония с самого начала войны поддерживает Украину. Страна регулярно выделяет Киеву помощь и вводит санкции против Кремля.

Так, 27 января Япония заявила о расширение санкций против РФ. В частности, страна заморозила активы 22 человек и трех российских организаций.

А 20 февраля премьер-министр Фумио Кисида объявил, что Япония предоставит Украине новый пакет финансовой помощи на сумму $5,5 млрд.

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