При этом, Министерство иностранных дел Японии пока не комментирует информацию СМИ.

Премьер-министр Японии Фумио Кишида рассматривает возможность визита в Киев в феврале для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщило издание Yomiuri со ссылкой на источники в японском правительстве, как глава G7 в этом году, Япония хочет показать, что намерена продолжать оказывать поддержку Украине. Также страна намерена обнародовать совместное с Киевом заявление об осуждении агрессии РФ.

При этом, Министерство иностранных дел Японии пока не комментирует информацию СМИ. Но выступая в телевизионной программе заместитель главного секретаря кабинета министров Сэйдзи Кихара сказал, что Япония должна рассмотреть такую идею. "Но на данном этапе ничего не решено", - сказал он.

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Ранее в этом месяце японский лидер сказал президенту Зеленскому во время телефонного разговора, что подумает над приглашением посетить Киев.

Позиция Японии по войне в Украине

12 июля 2022 года Япония призвала единомышленников объединиться против полномасштабной войны России в Украину. При этом Токио решило работать со странами "Большой двадцатки", которые не ввели санкции против Москвы. В то же время сама Япония ввела 13 пакетов санкций против РФ.

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