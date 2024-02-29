На этой неделе в Конгрессе США будут решать вопрос своего бюджета, чтобы не допустить шатдауна.

В ближайшие дни Конгресс Соединенных Штатов Америки будет заниматься собственным бюджетом. К вопросу помощи Украине конгрессмены, скорее всего, смогут вернуться уже после проведения праймериз на следующей неделе.

"Первое, что сейчас будет принимать Конгресс США – это свой собственный бюджет. Хочу напомнить, что с сентября месяца США живут без бюджета. То есть у нас бюджетный год заканчивается 31 декабря и начинается 1 января, а у них заканчивается 30 сентября и начинается 1 октября. Из-за всех внутренних перипетий, которые сейчас происходят в США, до сих пор они не утвердили свой бюджет, а просто каждые два месяца продлевают себе действие текущего бюджета. Если это не будет проголосовано на этой неделе, то будет так называемый шатдаун", – объяснила в эфире телемарафона глава временной специальной комиссии Верховной Рады по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи, народный депутат Украины Александра Устинова.

Подобная ситуация уже складывалась при президентстве Дональда Трампа – накануне прошлых президентских выборов в США.

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"Тогда он не согласился с тем, что проголосовал Конгресс, наложил вето и почти полтора месяца правительство США не работало, а люди не получали зарплату. Сейчас есть определенные люди в Конгрессе, которые хотели бы повторить это, обвинив в этом администрацию действующего президента. Поэтому, я думаю, достаточно много дебатов будет на этой неделе по поводу, как продолжить работу действующего бюджета", – сказала Устинова.

Депутат отметила, что к вопросу помощи Украине в США, скорее всего, могут вернуться после праймериз на следующей неделе. Это событие запланировано на 5 марта. Праймериз, когда внутри партий выбирают, кто на определенном округе будет баллотироваться и, соответственно, может стать следующим конгрессменом – это очень важный день для США.

"Сейчас все внимание будет приковано к нему. После этого, я надеюсь, конгрессмены смогут вернуться к вопросу Украины", – подчеркнула Устинова.

Депутат отметила, что еще один важный вопрос для Украины заключается в том, что именно будет проголосовано.

"У нас с одной стороны есть законопроект, который был проголосован Сенатом и был поддержан, который включает и помощь военную Украине, и помощь бюджетную в размере 7, 9 млрд. долларов, и гуманитарную. С другой стороны, был зарегистрирован в Палате представителей еще один законопроект, который подписали и республиканцы, и демократы. Большинство подписантов этого законопроекта – это хорошие друзья Украины", – акцентировала она.

Помощь Украине от США: это стоит знать

Еще в октябре 2023 года президент США подал запрос на выделение дополнительного финансирования. В пакете предусмотрены и деньги для Украины, однако вопрос до сих пор "заморожен".

28 февраля спикеры парламентов 23 стран и глава Европарламента в открытом письме призвали спикера Палаты представителей США Майка Джонсона вынести на рассмотрение законопроект, предусматривающий помощь Украине.

27 февраля в Белом доме состоялась встреча президента США Джо Байденом с представителями Конгресса, где обсудили и вопрос помощи Украине. По ее итогам спикер Палаты представителей Майк Джонсон назвал главным приоритетом для США вопрос границы. В то же время он отметил, что Палата представителей активно изучает все возможные варианты по законопроекту, который предусматривает финансирование для Украины.

Известно, что Сенат США 13 февраля проголосовал пакетный законопроект о предоставлении финансовой помощи Украине. Теперь этот документ должны принять в Палате представителей, но спикер Майк Джонсон не торопится выносить его на рассмотрение.

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