Теперь законопроект должны направить в Палату представителей.

Сенат США окончательно поддержал пакетный законопроект о предоставлении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 млрд долларов. Об этом в Telegram сообщил замглавы финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

Теперь законопроект, предусматривающий помощь Украине в размере более 60 млрд долларов, должны направить в Палату представителей.

"Окончательное голосование за пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню в Сенате. Уже есть 60, из 50-ти необходимых. Для нас важно чтобы было больше, так как это тогда дополнительный аргумент для Палаты представителей. Особенно в контексте сколько республиканцев проголосует. Но в целом считайте, что уже де-факто Сенат одобрил пакет помощи Украине. С чем всех и поздравляю", – отметил нардеп.

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Помощь США для Украины

После голосования в Сенате законопроект, предусматривающий помощь Украине, должны направить на рассмотрение Палаты представителей. Однако с принятием могут возникнуть проблемы. Спикер Майк Джонсон уже раскритиковал законопроект. Он заявил, что неспособность урегулировать безопасность границ США делает его неприемлемым в Палате представителей.

В то же время бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал финансовую помощь Соединенных Штатов для Украины, Израиля и Тайваня. Он считает, что деньги должны даваться в долг, а не предоставляться просто так.

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