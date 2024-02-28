Представители парламентов других стран подписали письмо-обращение к спикеру Палаты представителей Конгресса США.

Спикеры парламентов 23 стран и руководительница Европарламента Роберта Метсола обратились к спикеру Палаты представителей США Майку Джонсону с призывом вынести на рассмотрение законопроект, который предусматривает более чем 60 млрд долларов помощи Украине.

Для этого они использовали письмо-обращение, сообщил в Facebook председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Просим своего американского коллегу внести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США принятый 13 февраля Сенатом США законопроект HR 815 о международной помощи США, который предусматривает ассигнования в размере $60,06 млрд для помощи Украине. Сейчас законопроект передан в Палату представителей и, согласно правилам процедуры, спикер М. Джонсон имеет полномочия по его внесению на рассмотрение Нижней палатой Конгресса", – говорится в обращении.

Видео дня

Спикеры парламентов призвали Джонсона способствовать принятию "исторического решения", которое обеспечит помощь США иностранным государствам и предоставит Украине необходимые средства для продолжения борьбы.

"Наши страны настроены и в дальнейшем наращивать поддержку Украины и ее Сил обороны, видя в этом значительную инвестицию в нашу индивидуальную и коллективную безопасность. Ось зла должна быть побеждена и все виновные должны быть привлечены к ответственности, что станет значительным предохранителем от дальнейших конфликтов и вернет нашему народу ощущение управляемости и безопасности", – отметили парламентарии.

Они призвали присоединяться к подписанию письма глав парламентов других стран.

Проблемы с помощью США

Сенат США 13 февраля окончательно поддержал пакетный законопроект о предоставлении финансовой помощи Украине. Теперь документ должны принять в Палате представителей, одна ее спикер не спешит выносить документ на рассмотрение.

27 февраля в Белом доме прошла встреча представителей Конгресса с президентом Джо Байденом, после которой Джонсон назвал главным приоритетом вопрос границы. По его словам, за вопрос помощи Украине в Палате представителей возьмутся "своевременно".

Вас также могут заинтересовать новости: