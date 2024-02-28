По словам президента, цена за задержку голосования растет ежедневно.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон после встречи с президентом Джо Байденом в Белом доме назвал главным приоритетом вопрос границы.

"Когда я сегодня встретился с лидерами Белого дома и Конгресса, моей целью было выразить то, что, как я считаю, является очевидной истиной: что мы должны в первую очередь позаботиться о потребностях Америки", – указал политик.

В то же время он добавил, что Палата представителей активно изучает все возможные варианты по законопроекту, который предусматривает финансирование для Украины. По словам Джонсона, они возьмутся за этот вопрос "своевременно".

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Одновременно президент Байден обратился к Конгрессу о предоставлении помощи Украине.

"Цена за задержку голосования по двухпартийному дополнительному предложению по национальной безопасности растет каждый день. Этот законопроект вооружит Украину, инвестирует в нашу оборонно-промышленную базу, поможет Израилю защититься от ХАМАСа и получит больше гуманитарной помощи палестинским мирным жителям. Давайте это сделаем", – написал он в сети Х.

Вопрос помощи США для Украины

27 февраля, как и планировалось, президент США Джо Байден встретился с лидерами Конгресса по вопросу помощи Украине. Он отметил срочную необходимость помощи Украине. Последствия бездействия законодателей он назвал "ужасными".

Сенат США 13 февраля окончательно поддержал пакетный законопроект о предоставлении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 млрд долларов. Теперь документ, который предусматривает помощь Украине в размере более 60 млрд долларов, должны принять в Палате представителей. Однако здесь возникли трудности.

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